Праздник «Каинск исторический..» идёт сейчас в Куйбышеве

Сегодня, 25 августа, куйбышевцев и гостей города ждут на районный праздник «Каинск исторический: итоги столетия». Он пройдёт с 18.00-22.00 часов.

В ПРОГРАММЕ:

18.00-21-30.

Каинская ярмарка: работа каинского трактира, работа торговых павильонов, выставка работ декоративно-прикладного творчества каинский арбат.

Сквер «Городская площадь» у кинотеатра «Комета»

18.00-18.15

панихида по погибшим войнам в годы гражданской, первой и второй мировых войн.

Духовно-просветительский центр (ул. Чехова,16)

18.20-18.40

возложение цветов к мемориальной доске в честь героев первой мировой войны (1914-1918 гг.).

Здание Районного Дома культуры (ул. Краскома,5)

18.00- 19.30

выставка краеведческих материалов сельских библиотек «чем больше узнаю, тем больше берегу».

Районный Дом культуры (ул. Краскома,5)

18.55-19.05

возложение цветов к памятнику В.В. Куйбышева.

Сквер «Имени В.В.Куйбышева» памятник В.В. Куйбышеву

19.00-20.00

экспозиция «Каинск-Куйбышев, 1914-1991 годы.

Музейный комплекс города Куйбышева (ул. Папшева,5)

19.00-20.00

фольклорно-игровой праздник на купеческом подворье «три спаса».

Музейный комплекс города Куйбышева (ул. Коммунистическая, 29)

19.50-20.05

реставрация событий у памятника»Борцам за власть советов», возложение цветов к памятнику.

Сквер «Городская площадь» памятник «Борцам за власть советов»

20.30-22.00

театрализованно-концертная программа «мой город- капелька России».

Сквер «Городская площадь»

По информации Управления культуры, спорта, молодёжной политики, туризма администрации Куйбышевского района.