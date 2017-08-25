Праздник «Каинск исторический..» идёт сейчас в Куйбышеве

Сегодня, 25 августа, куйбышевцев и гостей города ждут на районный праздник «Каинск исторический: итоги столетия». Он пройдёт с 18.00-22.00 часов.
В ПРОГРАММЕ:
18.00-21-30.
Каинская ярмарка: работа каинского трактира, работа торговых павильонов, выставка работ декоративно-прикладного творчества каинский арбат.
Сквер «Городская площадь» у кинотеатра «Комета»
18.00-18.15
панихида по погибшим войнам в годы гражданской, первой и второй мировых войн.
Духовно-просветительский центр (ул. Чехова,16)
18.20-18.40
возложение цветов к мемориальной доске в честь героев первой мировой войны (1914-1918 гг.).
Здание Районного Дома культуры (ул. Краскома,5)
18.00- 19.30
выставка краеведческих материалов сельских библиотек «чем больше узнаю, тем больше берегу».
Районный Дом культуры (ул. Краскома,5)
18.55-19.05
возложение цветов к памятнику В.В. Куйбышева.
Сквер «Имени В.В.Куйбышева» памятник В.В. Куйбышеву
19.00-20.00
экспозиция «Каинск-Куйбышев, 1914-1991 годы.
Музейный комплекс города Куйбышева (ул. Папшева,5)
19.00-20.00
фольклорно-игровой праздник на купеческом подворье «три спаса».
Музейный комплекс города Куйбышева (ул. Коммунистическая, 29)
19.50-20.05
реставрация событий у памятника»Борцам за власть советов», возложение цветов к памятнику.
Сквер «Городская площадь» памятник «Борцам за власть советов»
20.30-22.00
театрализованно-концертная программа «мой город- капелька России».
Сквер «Городская площадь»
По информации Управления культуры, спорта, молодёжной политики, туризма администрации Куйбышевского района.