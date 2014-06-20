Предновогодние сны

Наверное, у вас так же бывает.

Повторяющиеся сны.

Какая-то вторая жизнь, которая также болезненна, наполнена недосказонностями, но узнаваема до мелочей. До каждого предмета в «той» квартире, каждой сломанной игрушки, трещенки, на до дрожи знакомых обоях.

Сценарий другой.

Но это не главное.

В снах самое главное — картинки, чувство, эмоция.

Я бы сказала — «движение души»

Ведь эти сны и есть полеты души.

То, что мной недосказано, не выплакано, не доделано, не осуществлено, появляется в снах.

Только мне всегда интересно.

Почему интерьеры те же?

Та же квартира. Та же кромка моря.

Во сне у меня есть несколько непроданных дач.

Они тоже повторяются. Те же самые дачи.

Любимые места, где я гуляю с моими маленькими детьми и мужем.

Про дачи я еще напишу.

Сегодня — про украшения.

Мне 14 лет.

Я стою у витрины провинциального универмага. Мне так нравится рассматривать колечки, сережки с голубыми и зелеными камнями. Почему именно такого цвета? Не знаю. Они какие-то особенные.

Я уже близорука. Мне трудно смотреть издалека, я наклоняюсь над стеклянной витриной и просто прилипаю к ней носом. Так лучше видно прожилки на камешках, тусклое свечение зелени.

И мне кажется, что дорожки, которые так явственно видны на крупном бирюзовом камне в серебряном кольце, куда-то меня манят и зовут. Нужно просто лучше приглядеться.

Я придвигаюсь еще ближе к витрине.

— Девочка, ты же витрину сломаешь. Она же стеклянная.

Это продавщица строго окликает меня.

Я поднимаю глаза. Но я ничего не вижу. Я вся там. В витрине. И в том камне, который что-то хотел мне рассказать.

— Ладно. Липнешь тут почти каждый день. В магазине нет никого. Давай я тебе подложку с украшениями достану. Рассмотришь их поближе. Вижу, что зрение у тебя уже не очень. А ты девочка спокойная.

— Спасибо, — единственное, что я могу сказать.

И вот сказочное богатство передо мной. Их немного, этих украшений. Наш провинциальный город ими не баловали. Но тут несколько подвесок с бирюзой, я уже знаю, что голубой камень назывется бирюза, пара колечек, одно я только что рассматривала, и голубая брошка в виде паруса корабля.

А зеленые камни, их название не знает даже продавец, привлекают меня тем, что они постоянно меняют оттенок. Мне кажется, что если я прихожу в дурном настроении, то они темные и какие-то зловещие, недобрые, если в отличном, то они яркие, искрящиеся и прозрачные.

С зеленым камнем всего несколько колечек. Я мечтаю, очень мечтаю купить одно, мое самое любимое колечко, когда вырасту. А пока я просто ими любуюсь

Мне кажется, что я выучила наизусть, как выглядит каждое изделие.

Нет, я не трогаю их. Не достаю. Просто любуюсь.

Стукнула дверь.

Продавщица моментально выдернула у меня подложку из под носа.

— Хватит на сегодня. Не дай Бог, что случится.

Но мне достаточно. Я так счастлива, что рассмотрела все близко. Совсем рядом. И каждое примерила в моем воображении на себя

— Спасибо.

Моей благодарности нет предела.

Но я ошеломлена увиденной красотой, что даже поблагодарить как следует мне трудно.

Вроде какая мелочь, голубые и зеленые камешки, а есть в них что-то такое, что завораживает, удивляет, делает тебя частью какой-то тайны.

Нет, я не разбогатела и не купила те украшения детства. Хотя похожее колечко мне все-таки однажды подарил мой муж после свадьбы. Когда я ждала первенца. Кстати, купил в том же самом магазине.

Но я слишком издалека начала мой рассказ.

Сны про украшения

Лестница знакомой пятиэтажки.

Здесь начинается ремонт?

Или, наоборот, дом готовят к выселению?

Мне нужно пробраться на четвертый этаж.

На полу я замечаю часть украшения, которое я недавно подарила одной моей знакомой. Валяется кисточка, а подвески нет. А вот и подвеска.

Белый камешек, похожий на жемчужинку, вдавлен в пол. Сама дужка искорежена. Но ничего, я поправлю. А вот еще часть знакомой сережки! Поднимаю и ее.

Куча мусора. И в ней все мое богатство, которое я копила всю мою жизнь. Все украшения, которые у меня были, и все, о которых я только мечтала. Грязные, искореженные, не парные, со сломанными зажимами и замками.

Я становлюсь на колени перед этой грудой мусора и начинаю извлекать каждое украшение по отдельности.

Вот оно, мое колечко с зеленым камнем. Тусклое, грязное, но это именно оно.

Оно!

Вот и то самое кольцо с бирюзой, которое мне указало мой путь, нарисовало дорожку, по которой я пойду. Я бережно поднимаю и его.

Тут же бусы, которые я давно потеряла.

Вот сережки, которые у меня украли. Мои единственные бриллианты.

Браслет — фенечка из детства.

Сломанная брошка моей мамы.

Тут же моя брошка из серебра в виде бабочки. У меня были еще такие сережки. Точь в точь.

Сережки с зелеными камешками. Те самые, что я рассматривала в детстве в магазине.

Мелкие украшения, красивые пуговички из сундука бабушки, сережки-бусинки. Сережки — подвески. Переливающийся кулон, который я видела уже в витрине тайского магазина. Но все украшения в таком жалком виде, они затоптаны, изуродованы, сломаны.

Я откапываю каждое по отдельности.

Каждый раз вздрагиваю, узнавая.

Найденное и собранное уже не входит в руку. Надо отнести домой хотя бы часть.

По развороченной лестнице я поднимаюсь на четвертый этаж. Тут тоже полная разруха. У моей квартиры нет двери, и войти внутрь страшно.

В этом месте я просыпаюсь.

И никак не могу понять, где я и что происходит.

Моя рука, точнее, ладошка, сжатая в полугорсть, чтобы удобней было нести спасенные украшения, все еще хранит эту форму. Я с удивлением смотрю на нее и с усилием разжимаю пальцы, которые просто окаменели в попытке донести, спасти, сберечь.

Уже не раннее утро.

Зимой очень поздно светает, потому не поймешь, сколько времени.

Сегодня 13 января. Последний день перед Новым годом, который уже вот-вот наступит.

Я вспоминаю каждый спасенный камешек, каждую бусинку, брелок.

И грязный пролет лестницы, где они почему-то оказались.

Я не в первый раз смотрю сон, где я спасаю или нахожу утерянные давным-давно украшения.

Или никогда не купленные, но о которых мечтала. И всегда они в плачевном состоянии.

Что это значит?

Конечно, можно спросить астролога или толкователя снов.

Но мне кажется, что эти сны — мне подсказка.

Я спасаю лучшее в себе самой.

Возвращаю то, что утратила, потеряла, не смогла оценить.

Каждое украшение во сне — это напоминание о каком-то событии, которое прошло не безболезненно. Именно по этой причине оно сломано, и я вновь его спасаю.

Украшения из детства, помните голубой и зеленый камень, это намек на то, что я должна вернуться на мой истинный путь. То есть верить своим эмоциям, чувствам, а не следовать общим правилам.

И мне кажется, что вот эти полудрагоценные камни, которые меня так восхищали в детстве, именно они играют в моих снах особую роль. Потому что они что-то знают обо мне, о чем я еще не совсем догадываюсь.

Конечно, у меня есть сказка про чароит.

Есть и про старое кольцо.

Это вообще отдельная история. И там тоже зеленый камень.

Но это пока еще не разгадка.

Мой сон еще не досмотрен.

А это значит, что надо быть внимательней к миру, точнее, к моей душе и ее подсказкам.

Вот такой вот сон в предновогодье.

А что мне приснится сегодня?

С 13 на 14 января?

Посмотрим…

Первоначально опубликовано в блоге Натальи Берязевой

А вам снятся вещие сны?