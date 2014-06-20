Предупреждает налоговая служба в Куйбышеве

Согласно положениям федерального закона от 03.07.2016 №243-ФЗ, начиная с 1 января 2017 года, на налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых взносов. Налоговые органы будут осуществлять администрирование страховых взносов как за период до 01.01.2017, установленных федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ, так и страховых взносов за период после 01.01.2017, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

В связи с этим, начиная с 1 января 2017 года, при заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых взносов должны указываться реквизиты налоговых органов:

«ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа (для межрайонной ИФНС России №5 по Новосибирской области ИНН 5451112387, КПП 545101001);

«Получатель» — сокращенное наименование органа федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа. Для межрайонной ИФНС России №5 по Новосибирской области: УФК по Новосибирской области (межрайонная ИФНС России №5 по Новосибирской области);

код бюджетной классификации — значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака должны принимать значение «182» — федеральная налоговая служба.

Перечень кодов бюджетной классификации, администрируемых налоговыми органами, в том числе страховых взносов, после утверждения Минфином России будет размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, а так же доведен до вас по телекоммуникационным каналам связи.

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