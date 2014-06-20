Причины убыточности Горводоканала в Куйбышеве

Депутаты Совета депутатов города Куйбышева проверили деятельность МУП «Горводоканал». Выявлены основные причины убыточности предприятия.

24 января на внеочередной сессии Совета депутатов был заслушан отчет о работе рабочей группы, созданной для выявления причин убыточной деятельности «Горводоканала». Отчет представила руководитель группы Ольга Булюктова.

Напомним, что группа была создана по решению Совета депутатов в октябре 2016 года. Причиной создания стала тяжёлая финансовая ситуация, сложившаяся на предприятии. На 1 сентября 2016 года убытки составляли 3 млн 367 тыс. рублей. С ноября по декабрь 2016 года члены рабочей группы изучили финансово-хозяйственную деятельность предприятия и выявили ряд нарушений.

Отсутствует должный контроль пропускной службы на территории НФС, что не исключает доступ к оборудованию и реагентам неквалифицированных лиц. Отсутствует технологическая карта, в которой должны отражаться изменения химического состава очищенной воды. Существующая модель ручного регулирования допускает вероятность нарушения концентрации реагентов и их перерасход. Сами реагенты (полимер акриламида) хранятся с нарушением условий хранения химических веществ.

На скважинах города имеются нагревательные установки, которые работают без коммутирующего оборудования, их работа не регулируется по температуре помещения, в котором они расположены, что ведёт к серьёзным перерасходам электрической энергии. Помещения скважин не утеплены. На двух из них текут трубы. На центральной скважине города имеется возможность бесконтрольной раздачи воды, отсутствует прибор учета.

На трёх скважинах не осуществляется фильтрация поднятой воды. Фильтрующие устройства были вкопаны в землю на уровне промерзания и промерзли. Поверка счетчиков на скважинах города не ведётся из-за отсутствия финансовых средств. Из чего следует, что информация, снятая с приборов учёта, не может быть достоверной.

Работа по заключению договоров с новыми абонентами не выполняется, так же, как и работа по взысканию задолженности. Отсутствуют условия начисления и взыскания пени по договорам. Не проводится анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Бухгалтерские документы показали наличие необоснованно начисленных сумм заработной платы специалистам, не предусмотренным штатным расписанием. Коллективным договором предусмотрены социальные гарантии и льготы работникам предприятия, которые могут выплачиваться только в случае рентабельности. Отдельным работникам, увольняющимся в связи с выходом на пенсию, выплачивались единовременные поощрения в размере от одного до пяти должностных окладов. При этом люди продолжают работать.

Предприятию приходится нести дополнительные затраты на проведение химического анализа воды, в связи с отсутствием собственной лаборатории. Нет контроля за точностью договорных отношений между МУП «Горводоканал» и МУП «ЦКОН» – четко не оговорены условия по другим агентам, занимающимся сбором денежных средств. В результате чего предприятие несет финансовые потери.

По итогам проверки были предложены пути устранения выявленных нарушений. Рекомендовано провести комплексный аудит. Руководителю МУП «Горводоканал» предписано обеспечить ежеквартальный отчет в Совет депутатов города о текущем положении дел и проделанной работе по улучшению финансово-хозяйственного состояния предприятия.

Присутствующий на сессии глава города Куйбышева Алик Андронов добавил, что больше денег предприятию просто так выделяться не будет. Залезать в карман других муниципальных предприятий или сокращать расходы на какие-то плановые мероприятия, покрывая убытки МУП «Горводоканал», нельзя. Речь может идти только о кредите.

Алик Андронов,

глава города Куйбышева:

С июля «Горводоканал» будет работать по новым тарифам, и мы ожидаем рост доходов. По подсчетам специалистов предприятия, речь идет о сумме в 100 тысяч рублей. Мы сомневаемся в этой цифре, но наша задача – выйти хотя бы в ноль. Со своей стороны мы решили выдать предприятию беспроцентный муниципальный кредит. Соответствующие службы сейчас готовят предложение, как это сделать.

Сможет ли «Горводоканал» вернуть кредит в бюджет?