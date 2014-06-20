Приглашает следственный отдел в Куйбышеве

График приема граждан руководителями куйбышевского межрайонного следственного отдела с 16 по 30 января:

16, 23, 30 января – Сергей Олегович Герман, руководитель отдела (г. Куйбышев, квартал 8, дом 11а, каб. № 1), с 9.30 до 12.30 часов.

20, 27 января – Олеся Александровна Каменева, заместитель руководителя отдела (г. Куйбышев, квартал 8, дом 11а, каб. № 6), с 9.30 до 12.30 часов.

25 января – Олеся Александровна Каменева, заместитель руководителя отдела (с. Северное, ул. Ленина, дом 29), с 15.30 до 17.30 часов.

Какие вопросы вы зададите руководителям следственного отдела?

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