Приготовьте гуся на Рождество

Рождество – светлый праздник, и на Руси его всегда ждали с нетерпением, а отмечали широко и весело. В череде традиционных гуляний, катаний и гаданий русский народ не забывал и о застолье.

На рождественском столе главное – мясо. Резали к Рождеству скотину, солили окорока, коптили ветчину, начиняли колбасы, свиные головы и желудки. Колядовали – ходили в предрождественскую ночь по улицам и пели: «Кишку да ножку подайте в окошко!»

Не жалели мяса и на щи. После постных рыбных дней разговлялись богатыми щами – с разварной бараниной или говядиной, забеляя их сметаной, молоком или сливками.

Но начиналось разговение совсем не с мяса – в Сочельник, канун Рождества, с первой звездой надо было отведать сочива (оно же – коливо, или кутья). А уж потом, после заутрени, поднять рюмочку под жареного гуся или свиную голову. Пришло-прикатило Рождество Христово! Веселись, ребятки, наступили Святки!

На сладкое в северных русских губерниях пекли козули. Замысловатые, в виде коров, овечек, козочек, оленей. Их в каждом доме хозяйки вместе с детьми лепили руками.

Согревались в Рождество сбитнем. Детям предлагали безалкогольный вариант, взрослым – крепкий, с пивом, бренди, водкой или вином.

Рождественский стол в любом русском доме выглядел по-особому празднично. Часто он оставался накрытым на все время Святок (12 дней от Рождества до Богоявления). Самые разнообразные угощения не убирались с него – в ожидании незваного, но всегда желанного гостя или колядующих.

Рецептами рождественских блюд делится читательница «Аспекта» Мария Куклева.

Можно приготовить праздничного гуся, фаршированного не яблоками, а рисом. Очень сытно, безумно вкусно и нетрадиционно. Удивите своих гостей этим блюдом!

Для приготовления гуся с рисом в духовке нам понадобится средний, скорее маленький, чем большой, гусь (весом 3,5-4 кг). Для начинки берем рис (лучше круглый, но и длинный подойдет).

Ингредиенты:

Рис — 2 чашки, колбаса — 100 граммов, чеснок — 1-2 зубчиков, грибы — 15 граммов, вода — 1,3 стакана, имбирь молотый — 1 ст. ложка, соевый соус — 3 чайных ложки, гусь — 1 штука, масло сливочное — 2 ст. ложки, соль — 1,5 чайных ложки, соевый соус — 2 ст. ложки (для гуся), мед – 1 чайная ложка, специи — по вкусу.

Начинка:

Рис отварите, но не совсем до готовности. Колбасу порежьте колечками. Обжарьте колбасу, затем добавьте грибы и перемешайте. Отварной рис добавьте к колбасе и грибам.

Влейте где-то треть стакана воды и протушите все минут 15. Добавьте смесь специй, измельченный чеснок, тертый имбирь, соевый соус и соль по вкусу. Готовьте еще минут 10-15.

Полученную начинку можно подавать даже как отдельное блюдо, а приготовить для гуся ее можно заранее и потом хранить в холодильнике.

Гусь:

Теперь гусь: хорошенько его промойте и ощипайте тщательно. Голову и шею можно оставить, а можете обрезать, они особой роли не играют.

Кожу отделите (но будьте аккуратны и не порвите её) от передней и задней части гуся, дойдя до ножек. Натрите солью и сливочным маслом гуся между мясом и кожей. Нафаршируйте тушку рисовой начинкой. Смешайте мед, соевый соус, соль (по вкусу) и специи. Полученной смесью смажьте гуся сверху от души.

Скрепите хорошенько длинными зубочистками все разрезы. Поставьте духовку разогреваться до 150 градусов.

Выпекать гуся надо часа 4 (один час на один килограмм). Время от времени поливайте его жиром, который стекает в поддон (если на противне запекаете, то обливайте жиром, который в нем собирается).

Спустя 1,5 часа переверните гуся, он должен со всех сторон хорошо запечься, чтобы стать золотистым. Рождественского гуся можно подавать с грибами, картошечкой или гречкой.

Традиционным рождественским блюдом является кутья. Кутья (кутя) – это каша, сваренная из целых пшеничных, ячменных, рисовых или других зерен, и заправленная медом.

Пшеничная кутья

Ингредиенты: грецкие орехи – 50 г., изюм – 50 г., мак – 50 г., мед – 100 г., пшеница (цельная) – 200 г.

Способ приготовления пшеничной кутьи:

Зерна пшеницы промыть, замочить в воде на 2 часа. Отварить пшеницу до готовности, откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости.

Маковые зернышки запарить кипятком. Разбухший мак перетереть в блендере до получения кашицы.

Изюм залить кипятком на несколько минут. Орехи нарезать на кусочки среднего размера. По желанию можно добавить любые сухофрукты, цукаты.

Перетертый мак соединить с изюмом, орехами, заправить жидким медом. Все хорошо перемешать. Выложить смесь в сваренную пшеничную кашу и аккуратно перемешать еще раз. Рождественская кутья готова. Приятного аппетита!

Вы какие блюда приготовите к рождественскому столу?

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