Принимают не врачи, а акушерки

ОксанаВаши вопросы Метки: , , ,

Почему в женской консультации работают не врачи, а акушерки? Всю жизнь сидели, бумажки писали, а теперь лечат? Это специально, чтобы люди на платные приемы ходили?

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2 Comments

  1. У этих акушерок огромный опыт работы,они прекрасно справляются…тем более,что всё согласовывается с врачами,по всем вопросам женщин направляют в гинекологию к Санжарской Н.А. это в двух шагах от консультации….все нуждающиеся будущие мамы получают очень даже хорошую медицинскую помощь.

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  2. Все равно то ли квалифицированный врач с опытом работы то ли акушерка которая всю жизнь писала диагноз со слов врача к людям внимательный подход нужен а не по времени время очереди вышло следующий раньше проще было

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