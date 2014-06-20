Приняли Кодекс этики депутаты в Куйбышеве

Депутаты города Куйбышева решили усилить контроль над своим поведением и изменить условия досрочного прекращения полномочий председателя городского Совета. Для этого на сессии они внесли изменения в Регламент Совета и утвердили Кодекс этики депутата.

Необходимость принятия Кодекса продиктована печальным опытом депутатов предыдущего созыва, когда расхождение мнений народных избранников доходило до взаимного публичного оскорбления. «Негоже обливать грязью друг друга», – сказали депутаты и наложили табу на подобное поведение.

Кодекс лишил депутатов и права оглашать проекты решений до их принятия Советом. Документы высылаются каждому депутату по электронной почте для изучения и доработки, поэтому делать их достоянием гласности, как минимум, преждевременно. Проекты нормативно-правовых актов, которые требуют публикации до их принятия, выкладываются на официальном сайте администрации города. Там же можно ознакомиться и с принятыми решениями городского Совета.

Вопросами нарушения принятых правил будет заниматься мандатная комиссия и по депутатской этике, председателем которой является Юрий Жданов. Для нарушителей продуманы соответствующие санкции. Как пояснила председатель Совета Елена Яблокова, при совершении проступка, позорящего честь и достоинство депутата, подрывающего авторитет Совета депутатов, комиссия вправе вынести на обсуждение вопрос о понуждении народного избранника к принесению публичного извинения.

Недостойное поведение депутата через СМИ может быть доведено до избирателей, а в случае наличия в его действиях признаков правонарушений материалы проверки могут быть направлены в правоохранительные органы. «Я думаю, что принятие этого Кодекса нас просто дисциплинирует. Подобных инцидентов, я надеюсь, у нас не будет», – подвела итог Елена Анатольевна.

Депутаты поспешили исправить и другую ошибку, касающуюся процедуры отставки председателя городского Совета. Раньше для того, чтобы освободить его от должности, достаточно было восьми депутатам (1/3 от общего числа) подписать письменное требование об отзыве и при голосовании за отставку набрать большинство голосов от установленного числа депутатов (12 человек). Новый состав Совета счел эти цифры недостаточными.

Елена Яблокова,

председатель Совета депутатов города Куйбышева:

Если вдруг за чашкой чая 8 человек решат, что председатель зазнался или утратил доверие коллег, то вопрос об отзыве председателя включается в повестку дня сессии без голосования и рассматривается незамедлительно, в любое время по ходу сессии. Оставшиеся депутаты, не вникнув в суть вопроса, могли необдуманно отдать свои голоса. Такая неприятная ситуация оказалась со всеми председателями бывшего созыва. Я считаю, что по отношению к ним это было не совсем корректно. Решать вопрос об отставке должны 2/3 депутатов, как минимум, 16 из 24 человек.

Второе изменение, внесенное в Регламент Совета, касалось сроков предоставления в Совет проектов решений. Ранее эти сроки не были регламентированы документом. Теперь проекты решений и материалы к ним должны направляться в Совет не менее чем за 10 календарных дней до назначенной даты проведения очередной сессии. А председатель Совета направляет проекты в комиссии не менее чем за 7 календарных дней.

Кроме этого, депутаты внесли изменения в бюджет 2016 года, увеличив доходную и расходную части на 9,5 млн рублей. Расширили перечень услуг, финансируемых из средств муниципального дорожного фонда. Изменили территориальную зону земельного участка по ул. Песчаной, дом 3, дом 5 с зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами в связи со строительством на нем трехэтажного многоквартирного дома.

Расширили структуру администрации города, добавив в нее отдел муниципальных закупок. Делегировали депутатов Анатолия Фоменко и Нелю Пашкову в состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава комиссии.

И приняли решение о награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Куйбышева председателя суда в отставке Николая Ефимовича Бурдыко, инструктора по физической культуре ГПВСК «Корсар» Сергея Беспрозванных, водителя ОАО «Каинсктранс» Евгения Шабалина и капитана полиции Алексея Юрьева.

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