Про проблему новой скважины читайте в Аспекте

Вас волнует качество питьевой воды в Барабинске? Публикация на эту тему есть в свежем номере «Аспекта»! Покупайте и читайте статью «Встает новая скважина».

Речь идет о скважине на улице Пролетарской. Она периодически выходит из строя, и тогда жители улицы Ленина понимают, что их дома подключили к городскому водопроводу. Вода из кранов сразу меняется в худшую сторону.

Читатели обсуждают статью в комментариях на сайте и в соцсетях. Предполагают, что оборудование было закуплено недорогое и некачественное. И теперь опять на ремонты потребуются деньги, которых нет.

Только в печатной версии «Аспекта» — объяснение подрядчика, в чем причина выхода скважины из строя. Уже есть отклики и на это мнение. Рядовой работник коммунальной службы видит в некачественной работе скважины и вклад подрядчика.

Если вам интересна эта тема, читайте «Аспект». Пишите комментарии. Ваше мнение интересно для продолжения темы.

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