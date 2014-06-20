Программы приостановлены в Куйбышеве

План по вводу жилья в районе выполнен на 107%. За 2016 год введено в эксплуатацию 43 дома общей площадью 8 402,7 кв. м.

Жильем обеспечены почти все ветераны Великой Отечественной войны, стоявшие на учете на 20 декабря прошлого года. Из 379 человек жилье приобретено для 378. В 2016 году было куплено 13 квартир на общую сумму 17,8 млн рублей.

В прошлом году правительство области нашло возможность компенсировать затраты застройщиков индивидуального жилья, которые подали документы на получение господдержки до октября 2014 года. В июне была перечислена первая часть субсидии в размере 5 млн рублей на 33 человека. И в конце года компенсацию по завершению строительства получил ещё 121 человек на общую сумму 20,650 млн рублей. С 14 октября 2014 года прием документов для получения субсидии приостановлен.

Не действует в районе и программа по обеспечению служебным жильем учителей, врачей и соцработников. Ранее выделялись средства на строительство или приобретение специализированного жилья на вторичном рынке. Сегодня программа приостановлена. Финансирования на приобретение служебных жилых помещений в 2015-2016 годах не поступало.

Валерий Конев,

заместитель главы администрации — начальник управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района:

В специализированном жилищном фонде администрации района находится 10 квартир. Все они распределены. Предоставляется это жилье по договорам соцнайма и только на период работы специалиста. При увольнении квартира переходит другому сотруднику. На ближайшее время иной перспективы нет.

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