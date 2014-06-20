Проливаются нечистоты в Барабинске

Канализационные отходы проливаются, едва доходя до очистных сооружений в Барабинске. Оборудование настолько ветхое, что не в состоянии удерживать стоки. Об этом рассказали жители города.

Очистные сооружения расположены в районе виадука, возле обводной трассы. Они принимают отходы со всего города, которые поступают из центральной КНС. Очистные представляют собой два лотка, где стоки отстаиваются. Потом их отправляют в Боинское озеро.

Дыры в лотках работникам приходится забивать деревянными чопиками. Так проводятся ремонты старого оборудования. Жителям известно, что это оборудование когда-то железная дорога передала городу — администрации. А муниципальное предприятие «Водоотведение» стало его обслуживать.

Сейчас нечистоты буквально текут ручьями с очистных… Они попадают в окружающую среду, растекаясь большими лужами. В период паводка все, что выводилось из города, может поплыть обратно.

Руководитель МУП «Водоотведение» Александр Савченко сообщил, что информацией не располагает. Оборудование на очистных функционирует. Все вопросы попросил адресовать учредителю предприятия — городской администрации.

Как вы думаете, что будет с канализационной системой Барабинска через несколько лет?

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