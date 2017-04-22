Пропал человек в Куйбышеве!!!

Пропал Воронецкий Сергей Сергеевич, 1999 года рождения. 16 апреля 2017 года в районе 22:00 вышел c лыжной базы в Куйбышевском районе, в районе сельскохозяйственного техникума, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 175 см, вес 65 кг, среднего телосложения.

Был одет: весенняя куртка черного цвета, кроссовки черного цвета, штаны спортивные черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону 8-913-391-49-53 (Татьяна).