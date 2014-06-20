Пропал талон из-за неочищенных улиц

Что произошло с барабинским властями? Ведь такого не было никогда! Выехать из переулков невозможно!

Живем на Щетинкина. Целый час не могли выехать на машине, застряли. Талон на прием к врачу пропал, попасть к нему не удалось!

Почему так поступают! То нагребут нам на Щетинкина гребень такой, что не выехать! А то вообще забывают про нас!

А еще Невская — там вообще не чищено. За все это время лишь два раза техника проезжала. Нам по 70 лет — как нам выбираться из дома?

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