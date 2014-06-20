Дек27
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Пропал талон из-за неочищенных улиц
Что произошло с барабинским властями? Ведь такого не было никогда! Выехать из переулков невозможно!
Живем на Щетинкина. Целый час не могли выехать на машине, застряли. Талон на прием к врачу пропал, попасть к нему не удалось!
Почему так поступают! То нагребут нам на Щетинкина гребень такой, что не выехать! А то вообще забывают про нас!
А еще Невская — там вообще не чищено. За все это время лишь два раза техника проезжала. Нам по 70 лет — как нам выбираться из дома?
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Забывают чистить улицу Невскую
нет у нас в городе власти , уехали отдыхать !
Звоню в благоустройство-вы улицу КАИНСКУЮ чистить будете нынче или подождете пока он сам растает.На другом конце провода мне ответили что все улицы расчищены техника работает.Все понятно работает вопрос где работает. За все зиму два раза чистили и то чтоб отвязаться.Господа чиновники приехали и посмотрели,как выполняется уборка снега.Хотя зачем, вы и так все знаете, где работает техника ,как солярка текет рекой с благоустройства,а потом говорите что ее нет.Господин депутат Судариков (голос народа),а вы что молчите.Ждете пока северные по самые не хочу завалит.Вы где ауу.Ну да выборы прошли.Не только на северных такая проблема в любом частном секторе Барабинска.Откровенно говоря плевать тем умным головам, которые сидят в креслах на простой народ.
Действительно,ужасно с нашими дорогами…переулок не чистят….мы вчера в благоустройство сделали заявку,трактор проехал,так перепахал,что стало вообще непроходимо!Ребенку 4месяца,назначено было УЗИ сердца,но мы не смогли выбраться..даже такси не поехало…теперь на завтра назначение,не представляю как вылезти.
На пер.Черняховского и ул.Папшева мы сами чистим дороги что бы элементарно дети в школу прошли!!! За это всё время ни разу не было грейдера!!!!
Сегодня вывозили снег от дома Овсянникова,даже движение по улице перекрыли,и машины для вывоза снега,и трактора для очистки и погрузки снега оказывается,есть.Так как дорога была перекрыта-пришлось ехать по Комарова,а там люди сами чистят от домов и улицы из-за сугробов почти не осталось,кое-как пробрались!
Выбрали не скулите.пишите звоните губернатору, мэру новосибирска.в сибе всех частников задействовали.а лучше в прокуратуру.
«Сегодня вывозили снег от дома Овсянникова,даже движение по улице перекрыли,и машины для вывоза снега,и трактора для очистки и погрузки снега оказывается,есть.Так как дорога была перекрыта-пришлось ехать по Комарова,а там люди сами чистят от домов и улицы из-за сугробов почти не осталось,кое-как пробрались!» Тамара Моор! Овсянников наверное заплатил за вывоз. а на Комарова людям нечем заплатить.
Весь город в сугробах. На последней сессии в очередной раз нам про светлое будущее господин Овсянников в тандеме с Кибальниковым заявили о покупке трактора в будущем году.
Повлиять на ситуацию депутатам как-либо не представляется возможным. Дальше такими темпами и у тех депутатов, кто «шевелит» администрацию. Руки опустятся….. к сожалению.
благоустройство….. сейчас там нет нормального руководителя… это разве руководитель… кто его поставил… как не вспомнить прежних руководителей…. Мы живем по ул Луночарского-это где раньше был кинотеатр Воронкова так вот у нас улица односторонняя а там поле Нас так заметает здесь что не то что выехать выйти не возможно…. и сколько не звоним сколько не обращаемся нас не слышат а у нас здесь почти одни пенсионеры… А если не дай бог пожар или кому то плохо будет и не скорая и не пожарная не приедет. и хоть бы кто приехал и посмотрел… со скандалом пришлют трактор он пройдет в одну лопату и то не дорогу чистит а канаву… смех стали говорить трактористу а он сказал так … мне нарисовали где чистить я и чищу Это что такое мы все сфотографировали и будем обращаться в Новосиб администрацию у нас нет не в городской не благоустройстве хороших руководителей .пока их избирают рубаху все на себе рвут все обещают… как только сели в кресло про все забыли и на людей внимания не обращают это ужу крик души Мы здесь живем ни колонок свет нам обрезали сказали не положено… заносит не выбраться забросили нас здесь… как хотите так и выживайте…..
У меня отец только вчера смог с Труновска выехать, и то я ездил с ним за авто потому что как трассу замело. Только вчера чистить начали. И то её на обратном пути уже заметало.