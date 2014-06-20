Протестовали охотники в Куйбышеве. ФОТО
Фев13

Темы


Ещё по теме


Протестовали охотники в Куйбышеве. ФОТО

Автор: | Опубликовано 13 февраля 2017 в 15:21
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 184 | Один комментарий

Около 300 человек, несмотря на 30-градусный мороз, собрались на площади Куйбышева в воскресенье, 12 февраля. Здесь проводилась акция протеста против передачи общедоступных охотничьих угодий в частные руки. Напомним, пик волнений среди 3 000 охотников пришелся на январь, когда они узнали о продаже в долгосрочную аренду на 25 лет угодий под названием Роговские гривы.

Пришли на площадь не только мужчины в теплой охотничьей одежде, но и женщины. Это были защитницы природы, жены охотников и даже любительницы пострелять. Приехали люди из соседних районов.

Главная цель акции — привлечь внимание руководства области к мнению куйбышевцев о недопустимости сокращения общедоступных охотничьих угодий. К охотникам присоединились грибники, ягодники, любители отдыха на природе. Жительница Барабинска с жаром говорила о том, что и для купнаия все меньше доступных мест…

В акции приняли участие депутаты Законодательного собрания Сергей Зарембо и Андрей Жирнов. Всех выступающих участники акции поддерживали громкими криками одобрения. Тут же собирали подписи против передачи угодий частникам и, следовательно, удорожания путевок на охоту, ограничения доступа в леса, на озера.

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Митинг охотников

Можно подобными митингами остановить передачу угодий?

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ