Протестовали охотники в Куйбышеве. ФОТО

Около 300 человек, несмотря на 30-градусный мороз, собрались на площади Куйбышева в воскресенье, 12 февраля. Здесь проводилась акция протеста против передачи общедоступных охотничьих угодий в частные руки. Напомним, пик волнений среди 3 000 охотников пришелся на январь, когда они узнали о продаже в долгосрочную аренду на 25 лет угодий под названием Роговские гривы.

Пришли на площадь не только мужчины в теплой охотничьей одежде, но и женщины. Это были защитницы природы, жены охотников и даже любительницы пострелять. Приехали люди из соседних районов.

Главная цель акции — привлечь внимание руководства области к мнению куйбышевцев о недопустимости сокращения общедоступных охотничьих угодий. К охотникам присоединились грибники, ягодники, любители отдыха на природе. Жительница Барабинска с жаром говорила о том, что и для купнаия все меньше доступных мест…

В акции приняли участие депутаты Законодательного собрания Сергей Зарембо и Андрей Жирнов. Всех выступающих участники акции поддерживали громкими криками одобрения. Тут же собирали подписи против передачи угодий частникам и, следовательно, удорожания путевок на охоту, ограничения доступа в леса, на озера.

Можно подобными митингами остановить передачу угодий?