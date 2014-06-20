Против повышения тарифов подписывались барабинцы

Более двух тысяч подписей собрали жители Барабинска для обращения к губернатору области. Они просят не поддерживать решение депутатов горсовета о резком повышении тарифов на водоотведение и отопление.

Напомним, что большинство депутатов горсовета проголосовали за обращение к губернатору области с просьбой поднять тарифы на водоотведение и отопление на 20 и 15 процентов.

Организовали сбор подписей депутаты Виталий Чертыковцев, Сергей Скибо и Наталья Грамотина. Виталий Петрович рассказал, что барабинцы голосовали всеми руками «за» обращение. Свои подписи они оставляли без раздумий.

«Барабинск гудел», — поделился депутат. Помогали активистам старшие по домам, которые распространяли информацию среди своих соседей. Поддержали инициативу депутатов жители многоквартирных домов на Чехова, Юбилейной, Ларионова, Сельской, в квартале «Г». Жители собрали 2 047 подписей.

Отвозила обращение с подписями в приемную губернатора депутат Наталья Грамотина. Накануне на сайте областного департамента по тарифам опубликовали проект постановления губернатора, которое он позже подписал. Тарифы в Барабинске, напомним, будут повышены в среднем на 4 процента.

Как вы думаете, повлияли жители Барабинска на утверждение тарифов губернатором?

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