Провели досрочно капремонт в Куйбышеве

Жителям дома 3 квартала 11 Куйбышева удалось решить одну из самых больших проблем – привести в порядок инженерные сети. Собственников жилья не один год мучил вопрос, как провести капремонт пришедших в негодность труб горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение в подвалах стало проблемой номер один.

Трубы постоянно рвались, и вода затапливала подвальные помещения. В поисках решения сложной задачи люди дошли до депутата Законодательного собрания области Ашота Рафаеляна и решили сменить управляющую компанию, перейдя из УК «Жилтрест» в ООО «УК «Город». Совместными усилиями народного избранника и директора управляющей компании Сергея Рослова удалось решить наболевший вопрос.

Сергей Рослов,

директор ООО «УК «Город»:

Так как взносы на капремонт у этого дома аккумулировались на собственном счете, я предложил жителям провести собрание, принять решение о проведении капремонта и представить документы региональному оператору — в Фонд модернизации ЖКХ. Но перед нами встала другая проблема: где взять денег, чтобы составить смету на капремонт. Фонд не выделяет деньги отдельно на смету. А без неё жильцы не могут принять решения о выделении денег на капремонт. Получился замкнутый круг. Вот тут и пришел на помощь депутат Заксобрания Ашот Рафаелян. Он помог бесплатно для жителей составить смету. Необходимый пакет документов был составлен и направлен в Фонд.

Фонд проверил правильность документов, принял их и выделил 30% предоплаты на проведение капремонта. Подрядчик добавил часть своих денег и сделал ремонт, предоставил в Фонд акты выполненных работ. Сейчас он ожидает поступление оставшейся суммы (70%) из Фонда за выполненный объем работ.

Самое трудное, по мнению Сергея Рослова, — организовать жителей для проведения общего собрания. Очное собрание не соберешь, а заочная форма – затратное по времени мероприятие. К тому же при переходе дома из одной УК в другую требуется всего 51% голосов, а для принятия решения о капремонте должны проголосовать 2/3, т. е. почти 70% собственников жилья.

Но, несмотря на трудности, сегодня к капремонту готовится уже второй дом управляющей компании «Город», расположенный по адресу: учебный городок, 3. С этим домом удалось найти другое решение при подготовке сметы.

Сергей Рослов,

директор ООО «УК «Город»:

Мы направили гарантийное письмо руководителю проектно-сметной организации, в котором предусмотрено, что оплата за подготовленную смету будет осуществлена после поступления денег из Фонда в счет проведения капремонта. Многие на это не идут, требуют деньги вперед. На сегодняшний день документы на проведения капремонта находятся на согласовании в Фонде. При поступлении 30% предоплаты подрядчик приступит к выполнению работ. И так будем практиковать по всем домам, где есть спецсчета.

Сегодня в «УК «Город» около 40% домов имеют свой спецсчет. Но скоро их станет больше. Глядя на положительный опыт, жители и других домов высказали желание перейти с общего счета на специальный. Пять многоквартирников уже отправили в Фонд свои заявки. Для смены счета требуется год.

На каком счете накапливаете взносы на капремонт вы?

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