Проверить себя и партнёров на наличие задолженности предлагают куйбышевцам и барабинцам

Правилам работы с сервисом «Банк данных исполнительных производств» обучают жителей Новосибирской области, в том числе куйбышевцев и барабинцев. Он находится на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов http://www.r54.fssprus.ru.

Сервисный ресурс упрощает процедуру получения информации об имеющихся долгах по исполнительному производству для любого жителя. В свободном доступе там содержатся сведения о должниках, как граждан, так и юридических лиц Новосибирской области.

Банк данных исполнительных производств – отличный помощник в ведении бизнеса. Ведь с помощью сервисного ресурса можно проверить деловых партнеров на наличие задолженности. Также он активно используется банками при рассмотрении заявок на кредит или ипотеку от заемщиков. Заблаговременная проверка задолженности на банке данных снижает репутационные риски в бизнесе и повышает шансы на получение кредита.

Услуга поможет в укреплении уверенности человека в отсутствии ограничений на регистрационные действия при купле/продаже движимого и недвижимого имущества, отсутствии ограничений на выезд за пределы Российской Федерации или наличии действующего ограничения специального правда на управление транспортным средством.

«Банк данных исполнительных производств» доступен каждому, кто имеет подключение к интернету. Получение информации позволяет своевременно оплатить имеющуюся задолженность. Для этого нужно на официальном сайте УФССП России по Новосибирской области http://www.r54.fssprus.ru выбрать в разделе информационные системы поиск по физическим лицам, либо поиск по юридическим лицам.

Дата рождения для физического лица является не обязательной для заполнения. В случае совпадения данных, для более точной идентификации, вы можете заполнить поле с датой рождения. Если знаете номер исполнительного производства, получить информацию из банка данных можно через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства».

Для людей, обнаруживших себя в «Банке данных исполнительных производств», есть возможность оплатить долг в режиме онлайн через электронные платежные системы: Промсвязьбанка, КИВИ (без комиссии), РОБОКАССЫ, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ, Вэбмани, Яндекс.Деньги. Также на официальном сайте можно распечатать квитанцию для оплаты задолженности и оплатить непосредственно в банке, либо обратиться в отдел судебных приставов по указанному адресу в «Банке данных исполнительных производств».

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих портативные операционные системы: Android, iPhone, и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из App Store на iPhone, набрав в поиске «ФССП». Нажав кнопку «Подписка» и подписавшись, вы будете получать уведомления о появлении задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

После оплаты долга в полном объеме, исполнительное производство будет окончено, а информация о должнике будет удалена в течение 3-7 дней с официального сайта УФССП России по Новосибирской области.