Проверят законность сделок с землей в Барабинске

Заявление о необходимости проверок в отношении главы города Барабинска Максима Овсянникова сделал председатель правления областного Фонда защиты прав потребителей Ростислав Антонов. Сведения о нарушениях должностного лица были направлены прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву в среду, 8 февраля.

В заявлении говорится, что в течение 2015–16 годов администрацией Барабинска было продано с нарушением законодательства несколько земельных участков. О чем свидетельствуют решения судов, вынесенных по искам барабинского межрайонного прокурора.

Напомним, земля продавалась по заниженной стоимости, без проведения аукционов, а после совершения сделок местная власть меняла вид разрешенного использования проданных участков. Имела место продажа участков, в отношении которых предусматривалась только аренда.

Продавая, таким образом, городские земли, местная власть нарушила интересы неопределенного круга лиц, следующие из принципов, закрепленных в ст. 1 Земельного кодекса и ст. 2 Градостроительного кодекса РФ. А также интересы потенциальных участников аукционов на приобретение земли в аренду в соответствии с предусмотренными видами разрешенного использования.

На момент продажи участков, земельные наделы не предполагали их застройки индивидуальными жилыми домами и торговыми центрами. Все договоры купли-продажи были подписаны главой г. Барабинска Максимом Овсянниковым.

Учитывая вышеизложенные факты, председатель правления Фонда попросил принять меры прокурорского реагирования и провести в отношении главы города Барабинска проверку по вопросу законности предоставления земли. Это касается всех участков, проданных с момента передачи полномочий по распоряжению землей на уровень городского поселения.

В соответствии с ч. 1 ст. 285 УК РФ использование главой органа местного самоуправления служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекших за собой нарушение прав и законных интересов граждан, наказывается штрафом либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенную должность.

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