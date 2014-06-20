Проверяют повышение тарифов

25 февраля жители Новосибирска в четвертый раз вышли на митинг против резкого поднятия тарифов на услуги ЖКХ. Какие тарифы ожидают Куйбышев и Барабинск, выясняли корреспонденты газеты «Аспект».

Федеральное правительство рекомендовало для Новосибирской области максимальную индексацию тарифов в 4%. Но наделило региональные власти полномочиями устанавливать собственный размер индексации при согласовании с представительным органом каждого из муниципальных образований.

Используя свое право, региональные власти запланировали поднять ценник на коммунальные услуги до 15%, обосновывая повышение цен необходимостью модернизации сетей и реализацией инвестиционных программ.

Депутатские решения

26 октября 2016 года куйбышевские депутаты обратились к губернатору области с просьбой оказать содействие в установлении предельного индекса на холодное водоснабжение. По словам депутатов, это было сделано с целью улучшить финансовое положение поставщика холодной воды – МУП «Горводоканал».

21 ноября на внеочередной сессии горсовета депутаты согласовали проект постановления губернатора в части установления индекса изменения платы за остальные коммунальные услуги в размере более чем на величину предельно допустимого отклонения: с 1 июля по 31 декабря 2017 года — 15%.

Таким образом, с 1 июля холодная вода для куйбышевцев подорожает на 20%, горячее водоснабжение – на 21,4%, отопление – на 14,9%, водоотведение – на 17,4%.

Барабинские депутаты, хоть и не сразу, но отклонили подобное решение. Сначала против резкого поднятия тарифов выступили только шесть человек. Но чтобы добиться перевеса сил, ими были собраны около трех тысяч подписей избирателей. Депутаты обосновали правительству области свое несогласие.

Суть обоснования проста: сначала всех обязали оборудовать жилье приборами учета. А когда законопослушные граждане поставили счётчики и стали платить за фактически потребленный ресурс, их заставляют компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций, вызванные полученной экономией.

Дороже только в Иркутске

Депутат барабинского городского Совета Сергей Галушкин говорит, что до 2010 года люди жили без приборов учета и платили по нормативу. Тарифы были низкими, а нормативы завышены почти втрое. За год переплата барабинцев по холодной и горячей воде, а также по водоотведению составляла порядка 35-40 млн рублей.

Правильнее было бы ещё лет 10 назад снизить нормативы до реального потребления и поднять тарифы, если в этом была необходимость. Тогда бы люди видели реальную картину, а когда пришло время для счетчиков, начали бы действительно экономить.

В Барабинске и воду, и тепло поставляет одна организация – МУП «ЖКХ». Тариф на тепло в Барабинске, по словам Сергей Галушкина, – 1780 рублей за одну гигакалорию.В Сибири дороже только в Иркутске – 2000 рублей.

В отношении АО «СИБЭКО» Сергей Галушкин привел данные официального сайта компании, в которых говорится, что последние 5 лет ее прибыль составляла более миллиарда рублей в год! Резонен вопрос: что мешало ремонтировать старые сети? Этот же вопрос можно задать и муниципальным предприятиям, собиравшим в свое время деньги по завышенным нормативам.

Отменили тарифы в Алтайском крае

В настоящее время к разбирательству обоснованности тарифных решений привлечены сразу несколько ведомств – прокуратура Новосибирской области, региональное управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) и общероссийский народный фронт (ОНФ).

Окончательных результатов своей проверки прокуратура области еще не озвучила. ФАС отложила окончательную проверку на лето, когда будет доступна информация по фактическому изменению размера платы за услуги ЖКХ. Ведомство не нашло в действиях региональных властей нарушений федерального законодательства, отметив, что индексацию узаконили муниципальные депутаты.

Федеральная антимонопольная служба России уже отменила завышенные тарифы на тепло в Алтайском крае. Положительные примеры по снижению тарифов на услуги ЖКХ есть и в судебной практике.

Вы посчитали, насколько повысятся услуги ЖКХ для вас?

Еще по теме:

Депутаты решили поднять тарифы в Барабинске