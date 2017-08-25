Проверяют водителей и пешеходов в Куйбышеве и Барабинске

Профилактические мероприятия «Ребенок-пассажир», «Пешеходный переход» идут с 09.00 часов 24 августа до 19.00 часов 1 сентября в Куйбышевском и Барабинском районах, как и во всей Новосибирской области.

Акция предполагает стабилизировать обстановку с аварийностью, предотвратить ДТП и снизить тяжесть их последствий, пресечь нарушение ПДД — основную причину аварий.

Сотрудники ГИБДД выявляют нарушения ПДД, допущенные пешеходами и водителями в зоне пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также водителями — в части перевозки людей. Особое внимание уделяют правилам перевозки детей в салоне автомобиля.

За 7 месяцев этого года в Новосибирской области зарегистрировано 1323 дорожно-транспортных происшествия. 139 человек погибли и 1648 получили травмы различной степени тяжести. Зафиксировано 178 аварий с участием детей, в которых 8 детей погибло и 185 травмировано. В Куйбышевском районе за 2017 год зарегистрировано 28 дорожных происшествий. 1 человек погиб и 31 — получили травмы различной степени тяжести. С участием детей — 2 дорожно-транспортных происшествия.