Пусть ИП вывезут снег сами в Куйбышеве

Дело к весне, и мы с мужем опять откладываем деньги с пенсии на вывоз снега от усадьбы. Улица у нас узкая, наша сторона ниже противоположной. Если не вывезти снег, то не только водой от соседей затопит дом, но и своей.

Каждый год мы тратим примерно 5 тысяч, чтобы нанять технику. Никакие службы бесплатно у нас эту работу не выполняют. По улице автобус не ходит, так что даже дорогу чистят не часто.

Мы не ропщем. Действуем по принципу: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Только вот почему не все так действуют?

Хожу по центральным улицам Куйбышева. На первых этажах зданий — конторы, или офисы, магазины, разные фирмы предпринимателей. И возле всех домов на обочинвх — огромные сугробы снега, которые постепенно вывозят коммунальщики.

Но если пенсионеры сами решают проблему вывоза снега, то почему коммерческие предприятия не делают это за свой счет? Зачем тратить бюджетные средства, которые и так невелики, вместо того, чтобы обязать руководителей предприятий всех форм собственности очистить прилегающую территорию с вывозом снега из города?

Понятно, центральные улицы рано или поздно дорожная служба очистит, однако почему такая несправедливость по отношению к малоимущим жителям? В советское время было наоборот: всё на территории делали предприятия.

Еще по теме: Кто виноват в заснеженных обочинах дорог Куйбышева