Главе Барабинска предлагали поставить «неуд»

Необычная сессия городского Совета состоялась 30 мая. На ней рассматривали девять вопросов. Но самым главным был тот, когда народные избранники оценивали работу главы города Максима Овсянникова по итогам 2016 года. Предполагалось оценить деятельность главы Барабинска как удовлетворительную или неудовлетворительную.

Напомним, что накануне две общественные организации — «Гражданский патруль» и «ЖКХ-Контроль» — предложили горсовету поставить мэру Барабинска неуд. Основанием для этого стали не решающиеся в течение многих лет серьезные проблемы в городе. Это небезопасное «новое аварийное» жилье для переселенцев, затопленные подвалы десятка многоквартирных домов канализационными стоками, неправильно выбранный участок под новое городское кладбище и другие.

За неудовлетворительную оценку работы главы проголосовали четыре депутата: Наталья Грамотина, Виталий Чертыковцев, Константин Терещенко и Сергей Галушкин. Воздержался депутат Артем Нестреляй. Остальные проголосовали за удовлетворительную оценку.

Как нам стало известно, барабинцы будут собирать подписи под обращением к губернатору и президенту об отставке главы.

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Почему депутаты так оценили работу главы?