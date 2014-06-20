Раскрыли грабеж в Куйбышеве

Сотрудники куйбышевского уголовного розыска задержали молодого человека, который вырвал из рук пожилой женщины сумку с крупной суммой денег. Преступление было совершено в конце декабря. В вечернее время, около 19.30, неизвестный около дома 17 квартала 1 вырвал из рук 71-летней пенсионерки сумку с деньгами в сумме около 16 тысяч рублей, в которой также находились золотые изделия, документы и личные вещи потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления 17-летнего жителя с. Гжатска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Евгений Мезенцев,

начальник отдела дознания межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»:

Преступник подбежал к пожилой женщине сзади и резким движением вырвал сумку. Старушка даже не успела опомниться, увидела лишь, что парень был молод, одет в черную одежду и скрылся в сторону профилактория «Омь».

Злоумышленник был задержан, опрошен и признался в содеянном. Он указал место, где была обнаружена сумка, документы, которые принадлежали ограбленной пенсионерке. Деньги парень потратил на свое усмотрение.

Возбуждено уголовное дело по статье 161, ч. 1 УК РФ «Грабёж». За очередное совершенное преступление злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы. В настоящий момент молодой человек проверяется на причастность к другим преступлениям на территории города и района.

Еще по теме: Отобрал телефон в Куйбышеве