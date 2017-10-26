Раскрыли кражу за один день в Куйбышеве

Раскрыли кражу за один день куйбышевские полицейские. Утром 25 октября в полицию с заявлением о краже обратилась 58-летняя жительница. Как сообщила женщина, с 7.30 до 8.20 неизвестный проник в ее дом на улице Гуляева, откуда похитил продукты питания и личные вещи пенсионерки.

При выезде на место преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в жилище через окно в сенях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они в тот де день установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 37-летенего жителя Барабинска, ранее судимого за аналогичное преступление, а также за грабеж.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проводится расследование, сообщается на сайте Главного управления МВД по Новосибирской области.

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