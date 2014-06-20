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Расписание Богослужений в Куйбышеве
1 января, воскресенье. Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
9. 00 – Литургия.
10. 30 – Молебен о Новолетии.
16. 00 – Акафист муч. Вонифатию о страдающих пьянством.
2 января, понедельник. Прав. Иоанна Крондштатского.
10. 00 – Молебен. Лития.
3 января, вторник.
10. 00 — предпраздничная уборка Храма.
4 января, среда. Вмч. Анастасии Узорешительницы.
10. 00 – Молебен о заключенных.
5 января, четверг.
10. 00 – Панихида.
11. 00 – Собеседование с крещаемыми.
17. 00 – Вечернее богослужение.
6 января, пятница. Рождественский Сочельник.
9. 00 – Великие (Царские часы).
10. 30 – Литургия свт. Василия Великого.
14. 00 – Крещение.
17. 00 – Всенощное бдение. Исповедь.
23. 30 – Часы.
7 января, суббота. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
00. 00 – Литургия свт. Иоанна Златоуста.
12. 00 – Праздничный молебен.
17. 00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
Поста нет до 18 января.
8 января, воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Собор Пресвятой Богородицы.
9. 00 – Литургия.
9 января, понедельник. Ап. первомуч. Стефана.
10. 00 – Водосвятный молебен. Лития.
17. 00 – Вечерняя служба. Исповедь.
10 января, вторник. Храм открыт с 9. 00 до 17. 00 часов.
11 января, среда.
110. 00 – Лития.
12 января, четверг.
110. 00 – Молебен. Лития.
17. 00 – Вечерняя служба. Исповедь.
13 января, пятница. Отдание праздника Рождества Христова.
9 00 – Литургия.
10. 30 – Панихида.
17. 00 – Всенощное Бдение. Исповедь.
14 января, суббота. Суббота перед Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого.
9. 00 – Литургия.
11. 00 – Собеседование с крещаемыми.
17. 00 – Всенощное Бдение. Исповедь.
Как вы планируете отмечать праздник Рождества Христова?
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