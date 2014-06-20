Расписание маршрутов 2,3 и 5 в Барабинске и Куйбышеве

Расписание движения автобусов по Куйбышеву и Барабинску. Часть 2

Куйбышев

Маршрут №3 «Горбольница — Очистные», авт.

(рабочие дни)

от остановки центр: 6-35, 6-51, 7-09, 7-26, 7-42, 8-00, 8-17, 8-33, 8-51, 9-08, 9-24, 9-42, 9-59, 10-14, 10-33, 11-06, 11-24,11-58, 12-15, 12-49, 13-06, 13-40, 13-57, 14-14, 14-48, 15-04, 15-39, 15-55, 16-30, 16-46, 17-21, 17-37, 18-12, 18-28, 19-19, 19-37

от остановки очистные: 6-53, 7-07, 7-27, 7-44, 7-58, 8-18, 8-35, 8-49, 9-09, 9-26, 9-40, 10-00, 10-17, 10-34, 10-51, 11-25, 11-42, 12-16, 12-33, 13-06, 13-24, 13-58, 14-15, 14-29, 15-06, 15-20, 15-57, 16-11, 16-48, 17-02, 17-39, 17-53, 18-30, 18-44, 19-35, 19-55

от остановки горбольница: 7-02, 7-18, 7-32, 7-52, 8-09, 8-23, 8-43, 9-00, 9-14, 9-34, 9-51, , 10-06, 10-25, 10-59, 11-16,11-50, 12-07, 12-41, 12-58, 13-32, 13-53, 14-40, 14-54, 15-31, 15-45, 16-22, 16-36, 17-13, 17-27, 18-04, 18-18, 19-09, 19-29

Маршрут №3 «Горбольница — Очистные», авт.

(суббота)

от остановки центр: 6-45, 7-09, 7-37, 8-00, 8-30, 8-51, 9-15, 9-42, 10-05, 10-33, 11-08, 11-58, 12-49, 12-06, 13-15, 13-40

от остановки очистные: 7-01, 7-27, 7-52, 8-18, 8-45, 9-09, 9-30, 10-00, 10-15, 10-51, 11-30, 12-16, 12-25, 13-07, 13-30, 13-58

от остановки горбольница: 7-01, 7-26, 7-52, 8-17, 8-43, 9-08, 9-34, 9-59, 10-25, 11-00, 11-50, 11-58, 12-41, 13-07, 13-32

Маршрут №3 «Горбольница — Очистные», авт.

(воскресенье)

от остановки центр: 7-09, 8-00, 8-51, 9-42, 10-33, 11-58, 12-49, 13-40, 14-14, 15-04, 15-55, 16-46, 17-37, 18-28, 19-19

от остановки очистные: 7-27, 8-18, 9-09, 10-00, 10-51, 12-16, 13-07, 13-58, 14-29, 15-20, 16-11, 17-02, 17-53, 18-44, 19-35

от остановки горбольница: 7-01, 7-52, 8-43, 9-34, 10-25, 11-50, 12-41, 13-32, 14-06, 14-54, 15-45, 16-36, 17-27, 18-18, 19-09

Маршрут №3 «Горбольница — Очистные», ГАЗзель

от остановки центр: 7-00, 7-50, 8-40, 9-30, 10-50, 11-41, 12-32, 13-23, 14-32, 15-22, 16-13, 17-04, 17-55, 18-46, 20-11, 21-00

от остановки очистные: 7-15, 8-06, 8-57, 9-50, 11-08, 11-59, 12-50, 13-41, 14-49, 15-40, 16-31, 17-22, 18-13, 19-04, 20-29, 21-20

от остановки горбольница: 7-40, 8-31, 9-21, 10-42, 11-33, 12-24, 13-15, 14-27, 15-14, 16-06, 16-56, 17-47, 18-38, 20-03, 20-47

Маршрут №4 «Телецентр — КХЗ», авт. (раб. дни)

от остановки центр: 6-20, 6-50, 7-20, 7-50, 8-20, 8-50, 9-40, 10-10, 10-40, 11-10, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 14-10, 14-40, 15-10, 15-40, 16-10, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-30

от остановки телецентр: 6-35, 7-05, 7-35, 8-05, 8-35, 9-05, 9-55, 10-25, 10-55, 11-25, 11-55, 12-25, 12-55, 13-25, 13-55, 14-25, 14-55, 15-25, 15-55, 16-25, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-15, 19-45, 20-450

от остановки КХЗ: 7-05, 7-35, 8-05, 8-35, 9-25, 9-55, 10-25, 10-55, 11-25, 11-55, 12-25, 12-55, 13-25, 13-55, 14-25, 14-55, 15-25, 15-55, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-15, 20-15

Барабинск

Маршрут №2 «Комбинат «Марс» — ПМС»

ИП Петанова А. С.

От остановки Комбинат Марс: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00. 19-00. 20-00

от остановки пос. Западный : 7-02, 8-02, 9-02, 10-02, 11-02, 12-02, 14-02, 15-02, 16-02, 17-02, 18-02, 19-02, 20-02

От остановки Птичья Гавань : 7-04, 9-04, 12-04, 15-04, 16-04, 19-04

От остановки Школа №47 : 7-07, 8-07, 9-07, 10-07, 11-07, 12-07, 14-07, 15-07, 16-07. 17-07, 18-07, 19-07, 20-07

От остановки Площадь : 7-10, 8-10, 9-10, 10-10. 11-10, 12-10, 14-10, 15-10, 16-10, 17-10, 18-10, 19-10, 20-10

От остановки Госбанк : 7-16, 8-16. 9-16, 10-16, 11-16, 12-16, 14-16 , 15-16. 16-16, 17-16, 18-16, 19-16, 20-16

от остановки ПМС: 7-24. 8-24, 9-24, 10-24, 11-24, 12-24, 14-24, 15-24, 16-24, 17-24, 18-24, 19-24

Маршрут №2 «ПМС – комбинат «Марс»

МУП «Барабинсктранс»

остановка ПМС: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 10-57, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 18-57, 20-00, 21-00

остановка Гутова: 7-07, 8-07, 9-07, 10-07, 11-05, 12-07, 13-07, 14-07, 15-07, 16-07. 17-07. 18-07, 19-05, 20-07. 21-07

остановка Площадь: 7-15, 8-15, 9-15, 10-15, 12-15, 13-15, 14-15, 15-15, 16-15, 17-15. 18-15, 20-15. 21-15

остановка Школа №47: 7-19, 8-19. 9-19, 10-19, 12-19. 13-19. 14-19 , 15-19, 16-19, 17-19 18-19, 20-19. 21-19

остановка Птичья Гавань: 7-21. 8:21, 10-21, 13-21, 17-21, 18:21

пос. Западный: 7-26, 8-26, 9-26. 10-26, 12-26, 13-26, 14-26, 15-26, 16-26, 17-26, 18-26, 20-26, 21-26

Комбинат «Марс»: 7-28, 8-28, 9-28, 10-28, 12-28, 13-28, 14-28, 15-28, 16-28, 17-28, 18-28, 20-28, 21-28

Маршрут №5 «Северные — Площадь»

МУП «Барабинсктранс»

остановка Общежитие: 7-20, 8-22, 9-37, 10-40, 11-35, 13-35, 14-35, 15-40, 16-40, 17-45, 18-45, 19-41

остановка Вокзальная: 7-28, 8-30, 9-45, 10-48, 11-43, 13-43, 14-43, 15-48, 16-48, 17-53, 18-53, 19-48

остановка Гутова: 7-40, 8-42, 9-57, 11-00, 11-55, 13-55, 14-55, 16-00, 17-00. 18-05, 19-05, 20-00

остановка Площадь: 7-48, 8-50, 10-05, 11-05. 12-03, 14-03. 15-03 , 16-08, 17-08, 18-13, 19-13, 20-07

Маршрут №5 «Северные — Площадь»

остановка площадь: 7-00, 8-21, 9-41, 10-41, 11-41, 13-41, 14-41, 15-41, 16-41, 17-41, 18-41, 19-41

остановка госбанк: 7-06, 8-28, 9-45, 10-45, 11-45, 13-45, 14-45, 15-45, 16-45, 17-45, 18-45, 19-45

остановка вокзальная: 7-18, 8-44, 9-56, 10-56, 11-56, 13-56, 14-56, 15-56, 16-56, 17-56, 18-56

остановка общежитие: 7-27, 8-54, 10-06, 11-06, 12-06, 14-06, 15-06, 16-06, 17-06, 18-06, 19-06

Автобусы по вашему маршруту всегда ходят по расписанию?

Еще по теме:

Как ходят единица и двойка в Барабинске и Куйбышеве