Разобрали теплицы в Куйбышеве

Разобрали часть теплиц бышего зеленхоза в Куйбышеве. Вывезли кирпич. Сейча режут металл, служивший каркасом для стеклянных крыш.

Как пояснили в администрации города, при банкротстве «Куйбышевжилкомхоза» тепличное хозяйство приобрел Александр Мамонов, гендиректор ООО «ПМК-59». Он сам уточнил, что земля переходит к правообладателю вместе с сооружениями.

Александр Мамонов,

гендиректор ООО «ПМК-59»:

Пока разбираем теплицы. Не знаем, что будем строить на освободившемся земельном участке.

Однако информацию окрестных жителей о строительстве двух малоэтажных многоквартирных домов Александр Геннадьевич опровергать не стал. Возможно, строительство будет по программе переселения из ветхого жилья, как обычно строит ПМК-59. Возможно, на продажу квартир.

Есть ли спрос на квартиры в новостройках в Куйбышеве?

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