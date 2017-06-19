Разобрали теплицы в Куйбышеве

Разобрали часть теплиц бышего зеленхоза в Куйбышеве. Вывезли кирпич. Сейча режут металл, служивший каркасом для стеклянных крыш.
Как пояснили в администрации города, при банкротстве «Куйбышевжилкомхоза» тепличное хозяйство приобрел Александр Мамонов, гендиректор ООО «ПМК-59». Он сам уточнил, что земля переходит к правообладателю вместе с сооружениями.
Александр Мамонов,
гендиректор ООО «ПМК-59»:
Пока разбираем теплицы. Не знаем, что будем строить на освободившемся земельном участке.
Однако информацию окрестных жителей о строительстве двух малоэтажных многоквартирных домов Александр Геннадьевич опровергать не стал. Возможно, строительство будет по программе переселения из ветхого жилья, как обычно строит ПМК-59. Возможно, на продажу квартир.
Есть ли спрос на квартиры в новостройках в Куйбышеве?
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One Comment
Мамонов как попало строит, Все его дома — аварийные!