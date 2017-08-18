Разрешили останавливать машины вне постов ДПС

МВД России отменило приказ, который запрещал автоинспекторам останавливать автомобилистов вне стационарных постов. Пять лет автоинспекторы могли останавливать транспортные средства только в случае, если водитель нарушил правила или для оказания ему помощи. Для проверки документов можно было останавливать только на стационарных постах ДПС.

У сотрудников ГИБДД теперь вернулось право останавливать автобусы и автомобили вне стационарных постов. Запрещающий приказ, пятилетней давности, посчитали ошибочным. Хотя он был принят для того, чтобы победить коррупцию и обезопасить водителей на дорогах федерального значения между городами. В те годы было зафиксировано много случаев, когда бандиты останавливали автомобилистов, грабили, убивали.

Есть сторонники, согласные с нововведением, считающие, что отмена приказа, запрещающего останавливать транспортные средства вне стационарных постов, ни на что не повлияет. Есть оппоненты, уверенные в том, что возможность останавливать транспортные средства вне стационарных постов может привести к злоупотреблениям со стороны автоинспекторов, росту коррупции среди сотрудников ГИБДД и снова развяжет руки бандитам, которые получат возможность разбираться с автомобилистами на свое усмотрение.