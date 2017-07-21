Разыскивают жителя Куйбышева

Ольга ИнишевскаяПроисшествия Метки: , , , ,

По подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием должностного положения) разыскивается Безызвестных Денис Владимирович, 14 мая 1982 года рождения.

Сейчас он умышленно скрывается от следствия.

В случае, если вам, что-либо известно о местонахождении этого гражданина, убедительная просьба сообщить в МО МВД России «Куйбышевский» по телефону (383 62) 51-008; 8(383 62) 51-490, 51-272, либо 112.

Конфиденциальность и вознаграждение за результативную информацию о его местонахождении гарантируется!!

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

About Author

About Author:

One Comment

  1. Я думал его просто убьют в стиле девяностых, ан нет. Решили поиграть в закон.

    Reply

Leave A Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *