Разыскивают жителя Куйбышева

По подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием должностного положения) разыскивается Безызвестных Денис Владимирович, 14 мая 1982 года рождения.

Сейчас он умышленно скрывается от следствия.

В случае, если вам, что-либо известно о местонахождении этого гражданина, убедительная просьба сообщить в МО МВД России «Куйбышевский» по телефону (383 62) 51-008; 8(383 62) 51-490, 51-272, либо 112.

Конфиденциальность и вознаграждение за результативную информацию о его местонахождении гарантируется!!