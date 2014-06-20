Реконструкцию НФС завершат в Куйбышеве

70 миллионов рублей планируется выделить в 2017 году на завершение реконструкции насосно-фильтровальной станции. Произойдет это в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Алик Андронов,

глава города Куйбышева:

На сегодняшний день город участвует сразу в нескольких программах. Это и программы летней занятости несовершеннолетних, куда каждый год направляется 550 тысяч рублей, и программы по мерам борьбы с наркоманией. В 2016 году разработана программа комплексного развития инфраструктуры города «Формирование комфортной городской среды». Мероприятия программы коснутся и насосно-фильтровальной станции. Мы уже передали в областное правительство свои наработки по этой программе и надеемся, что получим дополнительные средства из областного бюджета на ее реализацию.

Планируется, что в городе ежегодно будут проводиться работы по замене водопроводных труб. Их длина составляет 93 километра. Основная часть труб требует замены.

Помогут ли денежные средства в размере 70 миллионов рублей решить проблему некачественной питьевой воды в городе?

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