Роман Буримов: Не могу сидеть на месте

В нем стеснительность сочетается с веселым нравом, желанием пробовать новое и неспособностью усидеть на месте. Так говорит о себе Роман Буримов, студент барабинского медицинского колледжа.

На учебу молодой человек приехал из Здвинского района. Там, в селе Сарыбалык, медиками работают родственники Романа. Их советы и помогли выбрать профессию.

Приехав в Барабинск, Роман сразу же начал искать возможности для любимых увлечений — игра на гитаре, настольный теннис, волейбол, футбол… Одной учебой молодой человек не ограничился, хоть она и на первом месте.

«Такой уж характер, — говорит. — Не могу сидеть на месте». Будущий фельдшер занимается всем этим не ради побед, а для удовольствия. В соревнованиях по настольному теннису не один раз занимал первые места, просто потому, что теннис нравится.

Несмотря на свою скромность, Роман Буримов — яркий участник команды КВН «Без рецепта». Сейчас он вместе с другими участниками готовится к студенческому КВН. Только времени мало — практика, курсы массажа, дипломная.

Кстати, молодой человек четко нацелен в будущем стать мастером массажа и работать в одном из санаториев. У него получится, если он этого захочет. Роман уже пробовал самостоятельно зарабатывать. И очень этим гордится. Теперь нужно стать профессиональным массажистом и работать с удовольствием.





Каким вы были в студенчестве?

Еще по теме:

Дмитрий Третьяков: Для студента главное — общение