Роман Шевцов со школы знал, кем станет

Помимо медиков, пожарных и участковых в новогодние каникулы на рабочем месте можно найти помощника барабинского транспортного прокурора. Его зовут Роман Шевцов. В свои 26 лет молодой человек считает, что ему повезло — он любит свою работу. Отсюда и удовлетворение от того, что делает.

Роман, как большинство современной молодежи, не метался при выборе профессии. Уже в старших классах знал, что она будет связана с юриспруденцией. В студенчестве попобовал себя в МВД, следственном комитете, прокуратуре.

Сейчас, как помощник прокурора, Роман Шевцов обязан проверять, как соблюдаются законы в сфере железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Для Барабинска актуален железнодорожный, а также водный. Работать приходится как в кабинете, так и в командировках. Смотря какое задание получено.

Молодой человек занимается активными видами спорта. Летом бегает на стадионе, катается на велосипеде, плавает. Зимой — коньки, беговые лыжи. Недавно на отдыхе в Шерегеше попробовал катание на горных лыжах. Иногда есть время почитать литературу по экономике, психологии.

Новый год Роман планирует встретить, по традиции, в кругу семьи. А еще нужно успеть увидеться с друзьями, заняться спортом. Для него это важно как ресурс. Необходимо на время отключиться от работы, набраться сил, отдохнуть. В будущем — новые цели.

Вы сразу определились с выбором профессии?

Еще по теме:

Юрий Назин: Моя душа нашла свое