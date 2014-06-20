Романс о влюбленных
Фев03

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Романс о влюбленных

Автор: | Опубликовано 3 февраля 2017 в 19:26
Рубрика: Зарисовки | Просмотров: 33 | Комментариев нет

  «… Не спрячешься, не скроешься,

   Любовь тебя настигнет… «

Роберт Рождественский

 С Зинкой мы познакомились на первом курсе института. Мы обе не прошли  по конкурсу на очное отделение и теперь учились на вечернем факультете в родном городе.

История, которую я хочу рассказать,  случилась в далеком 1974 году.   Мы были молоды, полны счастья и надежд. Учились легко,  мечтали о хорошей профессии, большой любви и счастливой семье.  В свои двадцать лет еще не испытали настоящей влюбленности,   мы были чисты и наивны, стояли на пороге  большой и интересной  жизни.

У нас бытовала традиция — отмечать удачно сданный экзамен походом в кино. Так было запланировано и в этот раз.

Я и Иринка — Зинкина одноклассница —  легко разобрались с вопросами  по философии, получили свои  зачетки с отметками о сдаче экзамена  и были уже готовы бежать в кино.   У Зинки возникли какие-то проблемы:  то ли билет попал сложный, то ли она была не готова,  время шло, а  ее все не  отпускал преподаватель.

Мы  спустились в раздевалку забрать пальто,  хотели встретить подружку  у дверей аудитории, быстро одеться и отправиться в кинотеатр «МИР».

Наши пальто были на месте, но вот напасть —  Зинкиного пальто  рядом с моим не оказалось.  Поиски   не дали результатов, ничего вразумительного не смог сказать и вахтер. Тем временем подошла Зина, успешно сдавшая экзамен.  Мы не знали , как преподнести ей новость о пропаже пальто: отец всеми правдами и неправдами достал  и подарил   зимнее пальто дочери на восемнадцатилетие.  Пальто красивого горчичного цвета, с  огромным песцовым воротником — шалькой, новехонькое. Вскоре она  поняла все сама.   Ничего не оставалось делать, как вызвать милицию. Это  мы  и сделали. «Приезжайте в отдел и пишите заявление,» —  ответил в трубку голос. «Но у меня пропало ПАЛЬТО, а на улице мороз», — недоуменно ответила Зина.  Вскоре наряд милиции  сам прибыл в институт.    Иринка с водителем  быстро съездила на машине  домой  и привезла  свое старое пальто для Зины.

Потом нас всех усадили в «бобик» и  повезли в отдел милиции.

Казалась бы история грустная и даже печальная — пальто дорогое, да и достать среди зимы новое пальто не так-то просто.   Но то ли молодость, то ли непривычный поход в милицию,  но мы почему-то смеялись и до конца не верили в то, что произошло. В милиции нас   долго опрашивали,  писали какие-то  протоколы, давали их подписывать. Дело  о пропаже пальто было поручено молодому следователю, недавно  приступившему к работе.

Позже  Зина еще пару раз вызывалась в отдел для всяких уточнений.

К чести молодого лейтенанта, преступление он раскрыл в  несколько дней. Пальто благополучно вернулось к хозяйке.  Оказалось его вынес через черный ход студент-заочник и закопал в рюкзаке в снег у самых дверей, чтобы забрать потом,  в темное время суток.  Лейтенантик быстро его вычислил.

На этом история как будто благополучно  закончилась…

Однажды, нам отменили вторую пару, и мы с Зинкой — рьяные кинолюбительницы —  ринулись на сеанс нового нашумевшего в то время фильма   «Романс о влюбленных» с молодой Еленой Кореневой и Евгением Киндиновым в главных ролях.  Фильм «про любовь»  с его трогательным сюжетом нас покорил. Ведь мы сами  —  юные, стояли на пороге той самой  любви, которая все не случалась и не случалась…

Продолжался январь, стояла безветренная  «новогодняя» погода с мягко падающим снегом.   Город весь  оделся в белые одежды, пушистый снег укутывал деревья,  кусты под тяжестью снега разлапились   и округлились. Вечерний город  был невероятно красив, а мы полны романтики и ожидания чуда.

После просмотра фильма, шли домой пешком.  В свете фонарей кружился снег, поздний вечер, город готовился ко сну, малолюдно…  Мы идем не спеша и обсуждаем просмотренный фильм, игру любимого  Евгения Киндинова, не очень понятную нам тогда Елену Кореневу…  Мы наперечет знали всех артистов, следили всегда за новинками советского кинематографа, читали «Спутник кинозрителя» , а еще чаще  любимый журнал «Советский экран». Обсуждение наше было бурным и интересным. Мы так увлеклись, что не сразу услышали приближающиеся за спиной шаги.

Переглянулись… и со страху дунули, тут же забыв о только что просмотренном фильме.   Мы быстрее  —  шаги за спиной еще быстрее…  Наконец,  человек  опередил  нас…  Каково  же было наше удивление, когда перед собой мы увидели того самого лейтенантика.  Оказывается он тоже был в кино и, вдохновленный фильмом и  хорошей погодой, решил пройтись.  Зинку он вычислил по пальто. Он вызвался нас проводить — мы не отказались. Алмаз, скрывая смущение,  много шутил, рассказывал какие-то истории, прелестно картавил… Мы смеялись без умолку, периодически возвращались к обсуждению  только что увиденной экранной любви…   Думаю, каждый из нас чувствовал странность  ситуации. Тем временем   мы оказались у моего дома,  время было позднее, а Зинке еще довольно долго было пилить до ее дома. Распрощавшись  со мной у подъезда,  Алмаз  повел Зинку дальше…

Это «дальше» продлилось почти тридцать пять лет…

Как не сопротивлялся Зинкин отец — через  год мы готовились к  свадьбе моей подружки.

По окончанию третьего курса пути наши окончательно разошлись: я стала студенткой-очницей, а Зинка,  уже ожидавшая ребенка,  перевелась на заочное отделение и уехала с мужем по месту его следующего назначения — в Москву.

Прошла целая жизнь, выросли и разлетелись мои дети,  я уже забыла  эту  удивительную историю, как неожиданно позвонила Зинка. Оказывается  мужа не стало в результате продолжительной болезни и  она переехала в тот город,  в котором долгое время жила я и теперь живут  их с Алмазом дети.  Теперь  она полностью  растворилась в помощи своим дочкам   и внучкам.   Одна из дочерей пошла по стопам отца и ей не составило труда меня найти. Но вот беда — теперь уже меня было сложно застать в этом городе, теперь меня носит по городам и весям…

Вот такая вот история, история знакомства  и любви.  У каждого она своя, у моих друзей    случилась  такая… Никогда не знаешь, где найдешь и потеряешь…

 

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