Романс о влюбленных

«… Не спрячешься, не скроешься,

Любовь тебя настигнет… «

Роберт Рождественский

С Зинкой мы познакомились на первом курсе института. Мы обе не прошли по конкурсу на очное отделение и теперь учились на вечернем факультете в родном городе.

История, которую я хочу рассказать, случилась в далеком 1974 году. Мы были молоды, полны счастья и надежд. Учились легко, мечтали о хорошей профессии, большой любви и счастливой семье. В свои двадцать лет еще не испытали настоящей влюбленности, мы были чисты и наивны, стояли на пороге большой и интересной жизни.

У нас бытовала традиция — отмечать удачно сданный экзамен походом в кино. Так было запланировано и в этот раз.

Я и Иринка — Зинкина одноклассница — легко разобрались с вопросами по философии, получили свои зачетки с отметками о сдаче экзамена и были уже готовы бежать в кино. У Зинки возникли какие-то проблемы: то ли билет попал сложный, то ли она была не готова, время шло, а ее все не отпускал преподаватель.

Мы спустились в раздевалку забрать пальто, хотели встретить подружку у дверей аудитории, быстро одеться и отправиться в кинотеатр «МИР».

Наши пальто были на месте, но вот напасть — Зинкиного пальто рядом с моим не оказалось. Поиски не дали результатов, ничего вразумительного не смог сказать и вахтер. Тем временем подошла Зина, успешно сдавшая экзамен. Мы не знали , как преподнести ей новость о пропаже пальто: отец всеми правдами и неправдами достал и подарил зимнее пальто дочери на восемнадцатилетие. Пальто красивого горчичного цвета, с огромным песцовым воротником — шалькой, новехонькое. Вскоре она поняла все сама. Ничего не оставалось делать, как вызвать милицию. Это мы и сделали. «Приезжайте в отдел и пишите заявление,» — ответил в трубку голос. «Но у меня пропало ПАЛЬТО, а на улице мороз», — недоуменно ответила Зина. Вскоре наряд милиции сам прибыл в институт. Иринка с водителем быстро съездила на машине домой и привезла свое старое пальто для Зины.

Потом нас всех усадили в «бобик» и повезли в отдел милиции.

Казалась бы история грустная и даже печальная — пальто дорогое, да и достать среди зимы новое пальто не так-то просто. Но то ли молодость, то ли непривычный поход в милицию, но мы почему-то смеялись и до конца не верили в то, что произошло. В милиции нас долго опрашивали, писали какие-то протоколы, давали их подписывать. Дело о пропаже пальто было поручено молодому следователю, недавно приступившему к работе.

Позже Зина еще пару раз вызывалась в отдел для всяких уточнений.

К чести молодого лейтенанта, преступление он раскрыл в несколько дней. Пальто благополучно вернулось к хозяйке. Оказалось его вынес через черный ход студент-заочник и закопал в рюкзаке в снег у самых дверей, чтобы забрать потом, в темное время суток. Лейтенантик быстро его вычислил.

На этом история как будто благополучно закончилась…

Однажды, нам отменили вторую пару, и мы с Зинкой — рьяные кинолюбительницы — ринулись на сеанс нового нашумевшего в то время фильма «Романс о влюбленных» с молодой Еленой Кореневой и Евгением Киндиновым в главных ролях. Фильм «про любовь» с его трогательным сюжетом нас покорил. Ведь мы сами — юные, стояли на пороге той самой любви, которая все не случалась и не случалась…

Продолжался январь, стояла безветренная «новогодняя» погода с мягко падающим снегом. Город весь оделся в белые одежды, пушистый снег укутывал деревья, кусты под тяжестью снега разлапились и округлились. Вечерний город был невероятно красив, а мы полны романтики и ожидания чуда.

После просмотра фильма, шли домой пешком. В свете фонарей кружился снег, поздний вечер, город готовился ко сну, малолюдно… Мы идем не спеша и обсуждаем просмотренный фильм, игру любимого Евгения Киндинова, не очень понятную нам тогда Елену Кореневу… Мы наперечет знали всех артистов, следили всегда за новинками советского кинематографа, читали «Спутник кинозрителя» , а еще чаще любимый журнал «Советский экран». Обсуждение наше было бурным и интересным. Мы так увлеклись, что не сразу услышали приближающиеся за спиной шаги.

Переглянулись… и со страху дунули, тут же забыв о только что просмотренном фильме. Мы быстрее — шаги за спиной еще быстрее… Наконец, человек опередил нас… Каково же было наше удивление, когда перед собой мы увидели того самого лейтенантика. Оказывается он тоже был в кино и, вдохновленный фильмом и хорошей погодой, решил пройтись. Зинку он вычислил по пальто. Он вызвался нас проводить — мы не отказались. Алмаз, скрывая смущение, много шутил, рассказывал какие-то истории, прелестно картавил… Мы смеялись без умолку, периодически возвращались к обсуждению только что увиденной экранной любви… Думаю, каждый из нас чувствовал странность ситуации. Тем временем мы оказались у моего дома, время было позднее, а Зинке еще довольно долго было пилить до ее дома. Распрощавшись со мной у подъезда, Алмаз повел Зинку дальше…

Это «дальше» продлилось почти тридцать пять лет…

Как не сопротивлялся Зинкин отец — через год мы готовились к свадьбе моей подружки.

По окончанию третьего курса пути наши окончательно разошлись: я стала студенткой-очницей, а Зинка, уже ожидавшая ребенка, перевелась на заочное отделение и уехала с мужем по месту его следующего назначения — в Москву.

Прошла целая жизнь, выросли и разлетелись мои дети, я уже забыла эту удивительную историю, как неожиданно позвонила Зинка. Оказывается мужа не стало в результате продолжительной болезни и она переехала в тот город, в котором долгое время жила я и теперь живут их с Алмазом дети. Теперь она полностью растворилась в помощи своим дочкам и внучкам. Одна из дочерей пошла по стопам отца и ей не составило труда меня найти. Но вот беда — теперь уже меня было сложно застать в этом городе, теперь меня носит по городам и весям…

Вот такая вот история, история знакомства и любви. У каждого она своя, у моих друзей случилась такая… Никогда не знаешь, где найдешь и потеряешь…