Рост тарифов на ЖКУ заинтересовал активистов ОНФ

Резкое повышение тарифов на ЖКУ в Новосибирской области обсуждали на площадке Общероссийского народного фронта. Активисты говорят о том, что в этой ситуации нужно учитывать социальную составляющую.

Решение депутатов городских советов в крупных населенных пунктах поднять тарифы на коммунальные услуги от 4 до 23% вызвало волну возмущения среди жителей. Барабинцы, напомним, собрали около 2 000 подписей для обращения к Губернатору с просьбой не поддерживать депутатов.

Напомним также, что тарифы на коммунальные услуги поднимались с целью поддержать ветшающие тепло- и водопроводные сети.

Активисты ОНФ высказали возмущения о том, что денежная нагрузка должна ложится на плечи населения. И это в непростое кризисное время. Предлагали другие варианты, как можно найти средства на ремонты изношенных коммунальных систем. Кстати, в Барабинске их износ составляет 60%.

Представитель регионального штаба ОНФ Петр Торгашев отметил, что, помимо всего прочего, на бюджеты всех уровней лягут дополнительные расходы в части компенсации льготникам и пенсионерам на жилищно-коммунал ьные услуги, которые тоже предстоит изыскать.

Общероссийский народный фронт в Новосибирской области обратился в управление Федеральной антимонопольной службы с предложением проверить обоснованность увеличения тарифов на жилищно-коммунал ьные услуги в 2017 году. Проверкой обоснованности решения чиновников занимается и прокуратура Новосибирской области.

Могут ли отменить решение о росте тарифов на ЖКУ в области?

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