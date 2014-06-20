С какого возраста дают подарки для детей

Органы социальной защиты населения выдают новогодние подарки детям. Не из всех семей — из тех, кто нуждается в поддержке государства. Видимо, в связи с этим в редакциию пришел такой вопрос: «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а соцзащита с какого возраста даёт малоимущим новогодние подарки? Или, может, подскажете сайт, где можно эту информацию посмотреть. Спасибо».

Как выяснили сотрудники редакции, существует приказ министра соцразвития Новосибирской области, в котором прописаны категории детей для вручения таких подарков. Это дети погибших военнослужащих, инвалиды, сироты, из малоимущих, многодетных и неполных семей. Но поскольку детей таких категорий много, а подарков привозят меньше, причем меньше с каждым годом, то уже на местном уровне комиссионно решают, кому именно их вручать.

Так, в Куйбышевском районе новогодние подарки выдают ребятам из многодетных семей, инвалидам и сиротам. В сельской местности — еще и детям из неполных семей. Отвечая на вопрос читателя, уточняем — детям в возрасте от 3 до 14 лет. Напомним, еще три года назад подарки могли получить детки с 1 года.

Конечно, чтобы мальчишки и девчонки получили подарки от Деда Мороза, должны быть соблюдены требования — подтверждена льготная категория. Например, регистрация по месту жительства в районе, постановка на учет как малообеспеченных или многодетных.

Вы ждете новогодних подарков от государства?

Еще по теме:

Соцзащита получила подарки для детей Куйбышева