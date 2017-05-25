С виновника ДТП можно требовать больше денег

Автовладельцам разрешили требовать дополнительной компенсации с виновника ДТП. При этом должно быть одно условие — если выплаченная страховщиками сумма по ОСАГО оказалась меньше реального ущерба. Таково решение Конституционного суда РФ от 10 марта 2017 года.

Как показывает практика, размер страховой выплаты может не совпадать с реальными затратами на ремонт транспортного средства. Часто потерпевшему приходится приобретать новые детали, узлы и агрегаты взамен старых и изношенных.

В связи с этим, при исчислении размера расходов должны приниматься во внимание реальные, достоверно подтвержденные расходы, в том числе на новые комплектующие изделия — детали, узлы и агрегаты. Потерпевший, которому выплатили возмещение по ОСАГО с учетом износа деталей, вправе рассчитывать на полное возмещение вреда.

Ольга Мамека,

помощник барабинского межрайонного прокурора:

Может сложиться ситуация, когда виновник ДТП, от которого потерпевший требует возместить разницу между страховой выплатой и фактическим размером ущерба, может попросить судебной экспертизы о снижении размера возмещения. В частности, размер возмещения суд может уменьшить, если ответчик докажет, что существует иной, более распространенный способ исправления таких повреждений автомобиля. Уменьшение допустимо и если в результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей произойдет значительное улучшение транспортного средства, то есть несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред.

Директор ПАО СК «Росгосстрах» в Барабинске Наталья Вдовкина уточнила, что страховые выплаты после ДТП производят в Куйбышеве. В случае аварии барабинцам готовят пакет необходимых документов и отправляют на Карла Либкнехта, 1.

В Куйбышеве работает специальный осмотрщик. Он бесплатно проводит визуальную диагностику автомобиля. По ходу владелец машины может вносить свои коррективы. В страховую выплату входит, к примеру, замена запасных частей, покраска, ремонт.

В итоге специалист Росгосстраха дает клиенту заключение. Наталья Михайловна отметила, что таблица страховых выплат по ОСАГО одинакова для всех компаний.

Вы попадали в ситуацию, когда страховая компания возместила меньше реального ущерба?

Еще по теме:

Ремонт вместо выплаты предложат барабинцам