С виновника ДТП можно требовать больше денег

Автовладельцам разрешили требовать дополнительной компенсации с виновника ДТП. При этом должно быть одно условие — если выплаченная страховщиками сумма по ОСАГО оказалась меньше реального ущерба. Таково решение Конституционного суда РФ от 10 марта 2017 года.
Как показывает практика, размер страховой выплаты может не совпадать с реальными затратами на ремонт транспортного средства. Часто потерпевшему приходится приобретать новые детали, узлы и агрегаты взамен старых и изношенных.
В связи с этим, при исчислении размера расходов должны приниматься во внимание реальные, достоверно подтвержденные расходы, в том числе на новые комплектующие изделия — детали, узлы и агрегаты. Потерпевший, которому выплатили возмещение по ОСАГО с учетом износа деталей, вправе рассчитывать на полное возмещение вреда.
Ольга Мамека,
помощник барабинского межрайонного прокурора:
Может сложиться ситуация, когда виновник ДТП, от которого потерпевший требует возместить разницу между страховой выплатой и фактическим размером ущерба, может попросить судебной экспертизы о снижении размера возмещения. В частности, размер возмещения суд может уменьшить, если ответчик докажет, что существует иной, более распространенный способ исправления таких повреждений автомобиля. Уменьшение допустимо и если в результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей произойдет значительное улучшение транспортного средства, то есть несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред.
Директор ПАО СК «Росгосстрах» в Барабинске Наталья Вдовкина уточнила, что страховые выплаты после ДТП производят в Куйбышеве. В случае аварии барабинцам готовят пакет необходимых документов и отправляют на Карла Либкнехта, 1.
В Куйбышеве работает специальный осмотрщик. Он бесплатно проводит визуальную диагностику автомобиля. По ходу владелец машины может вносить свои коррективы. В страховую выплату входит, к примеру, замена запасных частей, покраска, ремонт.
В итоге специалист Росгосстраха дает клиенту заключение. Наталья Михайловна отметила, что таблица страховых выплат по ОСАГО одинакова для всех компаний.
Вы попадали в ситуацию, когда страховая компания возместила меньше реального ущерба?
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One Comment
С самого начала страхования, с 2003г, было понятно, что ОСАГО не рентабельное страхование. Одни расходы для компании, ни каких доходов. Нет же,заставили людей принять это как должное. А сейчас, получается, страховая премия зашкаливает, а если что, то ты ещё должен потерпевшему доплатить с своего кармана. А потом ещё доказывай потерпевшему, что автомобиль свой он может отремонтировать по-дешевле. Наголову не одеть. А за что тогда денжищи такие огромные платим за страховку.