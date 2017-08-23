Самые меткие охотники — в Здвинске и Барабинске

Соревнования по стендовой стрельбе на приз Барабинского районного общества охотников и рыболовов состоялись в эту субботу. В меткости состязались более 30 стрелков изо всей Новосибирской области.
Соревнования приурочены к 70-летию Барабинского районного общества охотников и рыболовов. Это одна из старейших в России общественных организаций, которая ведет свою деятельность в охотничьем хозяйстве «Бехтеньское».
Кто не сталкивался со стендовой стрельбой, могут допустить мысль, что ничего особенного в этом нет. Подумаешь, – стрелять по тарелочкам. На деле, все гораздо серьезней, стендовая стрельба – это целый мир.
Диаметр мишени как у чайного блюдца – всего 11 сантиметров. Летит тарелка с такой скоростью, что у «снайпера» есть всего полсекунды, чтобы взять на мушку и поразить цель. А представьте, если это дуплет, и в воздух взлетают сразу две мишени… Одним словом – это был жаркий день!
Состязались охотники в личном и командном зачете. На каждом из трех рубежей надо было выбить 14 мишеней.
По итогам квалификации 5 лучших стрелков вышли в финал, где определилась тройка победителей. По признанию участников соревнований, финал стал самым волнительным моментом состязаний.
В итоге:
- третье место занял Игорь Ковалев (Здвинск);
- на второе место вышел Константин Терещенко (Барабинск). Стрелок лишь немного уступил победителю соревнований;
- первое место — у Василия Гаргопина (Здвинск). За плечами чемпиона серьёзный опыт подобных состязаний, но, как признается Василий, меткость – это, скорее, его врожденный талант.
В качестве приза за 1-е место победителю подарили спальный мешок, за второе – туристический стул и за третье – переносную газовую плитку.
Лидеры командного первенства определялись по общей сумме пораженных мишеней. Всего соревновалось 7 команд. В случае равного количества попаданий, участники (по одному от каждой команды) вели стрельбу до первого промаха.
- Лидерами командного зачета стали здвинчане (Гаргопин В.А., Марков П.Е., Щербаков В.П.).
- На втором месте команда «Барабинские пенсионеры» (Мамека А.П., Чумакин Ю.В., Попов С.В).
- На третьем – члены Барабинского районного общество охотников и рыболовов (Юрасов А.В., Терещенко Е.А., Иконников В.П.)
Интригой соревнований стал суперфинал. Попасть в него мог каждый участник, вне зависимости от положения в турнирной таблице, кроме стрелков, вошедших в тройку финалистов. Восемь охотников, попавших в суперфинал, определил жеребий.
Суперприз – надувная моторная лодка достался дебютанту соревнований Павлу Амелину из Здвинска.
Павел Амелин:
Я не думал, что такое волнение будет. Охочусь с самого детства, но такое ощущение, что ружье первый раз в руки взял. Особенно, когда стрелял за суперприз. Впечатление от соревнований — отличное.
Отдельно наградили членов Барабинского общества охотников и рыболовов.
Константин Терещенко, председатель общества:
Это наши постоянные члены организации, состоящие в ней уже много лет. Мы их наградили сертификатами, которые можно обменять на охотничьи товары, вручили путевки на открытие осенней охоты и чучела уток. Наше общество ценит своих членов, которые из года в год ведут активную деятельность на благо организации и преданы ей.
Участники отметили высокий уровень организации и дружескую атмосферу барабинских соревнований. Хорошей стрельбе содействовала и солнечная, безветренная погода.
Фото Оксаны Козыревой.