Самые меткие охотники — в Здвинске и Барабинске

Соревнования по стендовой стрельбе на приз Барабинского районного общества охотников и рыболовов состоялись в эту субботу. В меткости состязались более 30 стрелков изо всей Новосибирской области.

Соревнования приурочены к 70-летию Барабинского районного общества охотников и рыболовов. Это одна из старейших в России общественных организаций, которая ведет свою деятельность в охотничьем хозяйстве «Бехтеньское».

Кто не сталкивался со стендовой стрельбой, могут допустить мысль, что ничего особенного в этом нет. Подумаешь, – стрелять по тарелочкам. На деле, все гораздо серьезней, стендовая стрельба – это целый мир.

Диаметр мишени как у чайного блюдца – всего 11 сантиметров. Летит тарелка с такой скоростью, что у «снайпера» есть всего полсекунды, чтобы взять на мушку и поразить цель. А представьте, если это дуплет, и в воздух взлетают сразу две мишени… Одним словом – это был жаркий день!

Состязались охотники в личном и командном зачете. На каждом из трех рубежей надо было выбить 14 мишеней.

По итогам квалификации 5 лучших стрелков вышли в финал, где определилась тройка победителей. По признанию участников соревнований, финал стал самым волнительным моментом состязаний.

В итоге:

третье место занял Игорь Ковалев (Здвинск);

на второе место вышел Константин Терещенко (Барабинск). Стрелок лишь немного уступил победителю соревнований;

первое место — у Василия Гаргопина (Здвинск). За плечами чемпиона серьёзный опыт подобных состязаний, но, как признается Василий, меткость – это, скорее, его врожденный талант.

В качестве приза за 1-е место победителю подарили спальный мешок, за второе – туристический стул и за третье – переносную газовую плитку.

Лидеры командного первенства определялись по общей сумме пораженных мишеней. Всего соревновалось 7 команд. В случае равного количества попаданий, участники (по одному от каждой команды) вели стрельбу до первого промаха.

Лидерами командного зачета стали здвинчане (Гаргопин В.А., Марков П.Е., Щербаков В.П.). На втором месте команда «Барабинские пенсионеры» (Мамека А.П., Чумакин Ю.В., Попов С.В). На третьем – члены Барабинского районного общество охотников и рыболовов (Юрасов А.В., Терещенко Е.А., Иконников В.П.)

Интригой соревнований стал суперфинал. Попасть в него мог каждый участник, вне зависимости от положения в турнирной таблице, кроме стрелков, вошедших в тройку финалистов. Восемь охотников, попавших в суперфинал, определил жеребий.

Суперприз – надувная моторная лодка достался дебютанту соревнований Павлу Амелину из Здвинска.

Павел Амелин: Я не думал, что такое волнение будет. Охочусь с самого детства, но такое ощущение, что ружье первый раз в руки взял. Особенно, когда стрелял за суперприз. Впечатление от соревнований — отличное.

Отдельно наградили членов Барабинского общества охотников и рыболовов.

Константин Терещенко, председатель общества: Это наши постоянные члены организации, состоящие в ней уже много лет. Мы их наградили сертификатами, которые можно обменять на охотничьи товары, вручили путевки на открытие осенней охоты и чучела уток. Наше общество ценит своих членов, которые из года в год ведут активную деятельность на благо организации и преданы ей.

Участники отметили высокий уровень организации и дружескую атмосферу барабинских соревнований. Хорошей стрельбе содействовала и солнечная, безветренная погода.



Фото Оксаны Козыревой.