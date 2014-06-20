Сбежавшего ребенка сняли с поезда в Барабинске

Одна, без билета и денег ехала 13-летняя девочка в Киргизию через Барабинск. Местным сотрудникам ЛО МВД сообщили, что она едет в поезде «Иркутск-Кисловодск», за час до прибытия. Ребенка сняли с поезда.

Подросток сбежал из дома уже не первый раз. Несколько лет назад вместе с родными она переехала из Киргизии в Новосибирск. Бабушка и дедушка остались на родине.

На новосибирском вокзале девочка нашла состав, идущий в сторону Москвы. Пристроилась к женщине, у которой было много вещей. Проскользнула в вагон.

Пассажирам рассказывала, что едет не одна. Маму потеряла в поезде. Пока все разбирались, чей ребенок, состав уже следовал, как уточнила старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Елена Юркевич.

Сотрудникам ЛО МВД на станции Барабинск сообщил о неизвестном ребенке начальник поезда. Общаясь с полицейским в вагоне, девочка говорила, что нездорова, потеряла память.

Уже в отделении удалось установить ее личность. Выяснилось, что она объявлена в розыск Первомайским отделением полиции Новосибирска. Туда обратилась ее мама.

К этому времени мама вместе с двумя старшими братьями девочки обыскала весь Первомайский район. На следующее утро к матери в Новосибирск подростка привезли барабинские транспортные полицейские.

В чем вы видите причины детских побегов из дома?

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