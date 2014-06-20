Счастье внутри меня, или Татьянино счастье

Успех — это результат самосовершенствования,

работы, извлечения уроков из неудач и упорство.

К. Пауэлл

Татьяна Берлизова, психиатр-нарколог, заведующая куйбышевским межрайонным наркологическим диспансером, депутат городского Совета – личность яркая, целеустремленная, обладающая сильным характером. В ней сочетаются твердость и мягкость, решительность и эмоциональность. Очень трудолюбива, деятельна и никогда не теряет оптимизма и уверенности в том, что завтра будет лучше, чем вчера. Прекрасный аналитик, быстро оценивает ситуацию и находит из нее нестандартный выход.

— Жизнь наполнена смыслом только у того, кто преследует великую цель. Ваше жизненное кредо?

— Ставлю большие цели, в них легче попадать. У меня с детства большие «хотелки». Не боюсь своих желаний. Легкий налет авантюризма плюс грамотно построенный план, и мною построено государство внутри себя, прописала законы, научилась их уважать и следовать им, отчего имею несказанное удовольствие. Состояние наполненностью жизнью, ощущение собственного счастья, удовлетворение от работы, общение с друзьями, ответственность по отношению к самой себе — это счастье.

— Как достигаете желаемого?

— К достижению поставленных целей приводит ответственность и желание трудиться. Есть желание — тысяча способов, нет желания- тысяча поводов. Ответственность – это делать качественно. Не нужно быть совершенством, перфекционизм приводит к неврозам и хроническим болезням. Сделайте так, как можете. В следующий раз получится лучше. Ответственность без удовольствия — это насилие. Удовольствие — делаешь то, что хочешь. Удовольствие без ответственности — это путь в никуда.

— Что помогает вам принять решения?

— Убежденность в том, что мне это надо, что это «мое». Точка отсчета — я сама. Не всегда довожу до конца: не написала диссертацию, но глубоко изучила тему, познакомилась с интересными людьми.

— Что нужно для того, чтобы добиться успеха?

— Для меня важно окружить себя интересными, состоявшимися людьми. Но успех не приходит сам по себе. У каждого свое понятие об успехе. Один мечтает создать свое дело, другая – быть лучшей женой и матерью, третья – сделать карьеру. Важно понимание, чего ты хочешь. В меня с детства заложено чего-то достигать.

— Какие мысли мешают росту?

— Самая вредная мысль: «Я это не смогу!». Пробовать стоит всегда. Если не получилось сразу, можно собрать информацию, попросить совета. Следующая попытка будет успешнее. Лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть. Нечего оценивать, если ничего не сделал. А может быть, мне это не надо, не мое. Не могу это, могу другое, и оно будет лучше.

— Что помогает подниматься?

— Не всегда получается удержаться. Но я никогда не думаю, что упала. Даже если лежу, то надо двигаться. Вера в свои возможности творит чудеса.

— Как преодолеть предубежденность в том, что успех и смысл жизни для человека недостижимы?

— Человеческий успех однозначно достижим. «Кто, если не я, достигнет успеха!» — эта фраза должна быть постоянно в нашей «библиотеке» положительных мыслей в голове. Уверенность в собственных силах укрепляет и воодушевляет.

— Как отдыхаете?

— Труд необходим при условии полноценного отдыха, благодаря ему можно восстановиться. Для меня важны новые впечатления, которые подпитывают энергией, могу позволить себе море, солнце, шопинг. Летом люблю свою дачу, которую превращаю в английский сад, он будет источником силы. Сейчас я работаю на него, потом он будет помогать мне. Круглый год в доме ухаживаю за цветами.

— Любимые книги?

— В детстве – «Овод», там борьба и самопожертвование. С годами понимаешь, что борьба приносит опустошение. Нет борьбы, и вначале кажется, что скучно. Но нет врагов, и жизнь развивается. Продолжаю идти своим путем, не останавливаясь на достигнутом. Я — поклонница Александры Марининой. Её книги — попытка разобраться в характерах героев. Есть очень много моментов, о которых стоит задуматься.

— Как лепите свое счастье?

— Счастья не нужно искать или ждать. Счастье у нас уже есть, наша задача — ощутить его! Счастье внутри меня, я им наслаждаюсь. Счастье есть, его не может не быть, это горе временно. Я перестала подвергать сомнению свое счастье. Если перестать сравнивать его с другими, оно станет расцветать. У меня нет всего, что я люблю, но я люблю все, что у меня есть.

— Как стать хорошей мамой?

— Я заботливая мать и стала своим детям другом, который поймет и даст совет. Я хорошая мать — у меня хорошие дети. Как сказал Филарет Московский: «Желающим иметь достойных детей благоразумно поступят, если предварительно самих себя сделают достойными родителями». Чтобы воспитать детей, нужно любить их, делать что-то постоянно с детьми. С детства учили детей заботиться о родителях. Пожаренная сыном картошка для мамы (снизу подгоревшая, сверху переперченная) — самая вкусная.

— Разрешаете ли вы своим взрослым детям идти собственным путём? Как общаться со взрослыми детьми?

— Какие бы решения ни принимали взрослые дети — это их решения, их выбор. Я имею право дать совет, они имеют право не слушать. Меня «несет» только тогда, когда поступают безответственно. Дал слово — держи, либо научись говорить «нет». Я не обижаюсь на резкие суждения детей: сама такая была, также резко судила. От осинки не родятся апельсинки. Мои дети не могут быть в кого-то, 50% характера, суждений заложены семейной генеалогической ветвью. В основе лежит уважение к моим взрослым детям.

— Что делать родителям «опустевшего гнезда»?

— Жить собственной жизнью и наслаждаться. Чувство ненужности возникает тогда, когда человек сам себе не нужен.

— Кого вы считаете друзьями?

— За долгое знакомство и в беде, и в нужде, и в радости они стали больше, чем друзья. Бережное, чуткое отношение, готовность помочь тактично. Это люди с крепкими семейными ценностями, состоявшиеся личности. Уважение и принятие является основой нашей дружбы. Мы не предъявляем друг другу претензий, но они могут сказать правду мне в глаза.

— Как вы к этому относитесь?

— Я благодарна всем за нелицеприятные вещи, которые мне сказали. Они расширили кругозор, мое видение. Это помогло выйти из тупиков, в которые сама себя загнала.

— Умеете ли признать мудрецами других, или какой вы руководитель?

— Мне не страшно быть незнающей, я учусь у других. Ответственный, требовательный руководитель, умею организовать работу коллектива. Для меня важна определенная свобода действий. Не позволяю эмоциям брать верх. Злоба – удел неудачников.

— Как получить удовольствие от работы?

— Когда человек занимается «своим» делом, оно приносит ему моральное удовлетворение, неиссякаемый энтузиазм и ощущение радости. В таком деле человек может быть максимально эффективным и достигать высоких результатов. Найдите себя, найдите свое и трудитесь в радость – себе и окружающим! Самореализация доставляет большое удовольствие.

— Что пожелаете читателям?

— Получать от жизни удовольствие. Гормоны удовольствия выделяются естественным путем, когда мы улыбаемся, смеемся, общаемся с близкими, физически активны, окунаемся в приятные воспоминания, заряжаемся солнечным светом, делаем то, что нравится. Желаю счастья, ибо, если каждый человек чувствует себя счастливым, мы живем в счастливой стране. Общаться со счастливыми людьми — одно удовольствие.

Любовь Белова

От чего получаете удовольствие вы?

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