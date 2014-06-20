Сделайте свет новоселам в Новопокровском

Сделайте наконец светильник в нашем дворе — между домами 35а и 35б в Новопокровском Барабинска! Больше года мы живем в новом доме, но на улице освещения до сих пор нет.

До беды недалеко. Под колеса автомобилей и техники, которая обслуживает дом, могут попасть дети. Нужен всего один фонарь. В городской администрации узнала, что его стоимость — 160 тысяч рублей.

Мы хотим жить в комфортных условиях. Нас, получается, заселили на край географии, и все. Живем второй год в темноте, по пояс в снегу выходим к остановке в Западном. Своей остановки нет.

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