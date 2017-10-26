Сделали Советскую, но не успели Куйбышева в Куйбышеве

Не успели закончить ремонт дороги на участке улицы Куйбышева в Куйбышеве до снега и минусовых температур. Тем не менее, по муниципальному контракту опозданий у строителей дорог нет — сдача объекта назначена на май 2018 года.

Осваиваются деньги 2018 года. Чтобы получить их в феврале-марте, строителям необходимо сдать работы в этом году.

Промедление с работами на Куйбышева было вызвано проблемами с материалами. Асфальтовому заводу больше 30 лет, оборудование снашивается и ломается. Солнечные дни строители простояли, положив первый — основной — слой асфальта. По технологии, второй слой можно укладывать при температуре до минус 10 градусов, но лучше дождаться плюсовых отметок на термометре.

Напомним, капитальный ремонт дорог в городе проходит в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах». На ее реализацию в 2017 году городу Куйбышеву дополнительно из областного бюджета выделили около 30 миллионов рублей.

Первой была отремонтирована Партизанская — от кольца на «Заводской» до объездной дороги. Потом «СтройДорСиб» зашел на Каинскую и Советскую. Работа закончена, остались съезды с дороги в переулки и площадки возле двух остановочных павильонов.

Первоначально Советскую планировали заасфальтировать только перед магазином №13 и одноименной остановкой — на средства, сэкономленные на аукционе. Но по контракту хватило денег до моста — на всю улицу.

Алик Андронов,

глава города Куйбышева:

Много других дорог на очереди — до КСХТ, мясокомбината, по маршруту 4 и по Войкова. На Закраевского безобразие, еще и тротуара нет… Чем больше будем осваивать на капремонте, тем меньше придется тратиться на заплатки — пресловутый ямочный ремонт. Пять лет на гарантии находится центр города и другие заасфальтированные улицы. Весной посмотрим качество, исполнитель поправит недоделки. Ямочного ремонта не будет.

По вашему мнению, насколько прочен асфальт, положенный при минусовой температуре?