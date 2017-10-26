Сделали Советскую, но не успели Куйбышева в Куйбышеве

Не успели закончить ремонт дороги на участке улицы Куйбышева в Куйбышеве до снега и минусовых температур. Тем не менее, по муниципальному контракту опозданий у строителей дорог нет — сдача объекта назначена на май 2018 года.
Осваиваются деньги 2018 года. Чтобы получить их в феврале-марте, строителям необходимо сдать работы в этом году.
Промедление с работами на Куйбышева было вызвано проблемами с материалами. Асфальтовому заводу больше 30 лет, оборудование снашивается и ломается. Солнечные дни строители простояли, положив первый — основной — слой асфальта. По технологии, второй слой можно укладывать при температуре до минус 10 градусов, но лучше дождаться плюсовых отметок на термометре.
Напомним, капитальный ремонт дорог в городе проходит в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах». На ее реализацию в 2017 году городу Куйбышеву дополнительно из областного бюджета выделили около 30 миллионов рублей.
Первой была отремонтирована Партизанская — от кольца на «Заводской» до объездной дороги. Потом «СтройДорСиб» зашел на Каинскую и Советскую. Работа закончена, остались съезды с дороги в переулки и площадки возле двух остановочных павильонов.
Первоначально Советскую планировали заасфальтировать только перед магазином №13 и одноименной остановкой — на средства, сэкономленные на аукционе. Но по контракту хватило денег до моста — на всю улицу.
Алик Андронов,
глава города Куйбышева:
Много других дорог на очереди — до КСХТ, мясокомбината, по маршруту 4 и по Войкова. На Закраевского безобразие, еще и тротуара нет… Чем больше будем осваивать на капремонте, тем меньше придется тратиться на заплатки — пресловутый ямочный ремонт. Пять лет на гарантии находится центр города и другие заасфальтированные улицы. Весной посмотрим качество, исполнитель поправит недоделки. Ямочного ремонта не будет.
По вашему мнению, насколько прочен асфальт, положенный при минусовой температуре?
One Comment
Молодежную отремонтируйте, яма на яме, как в войну после бомбежки.