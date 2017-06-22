Сделали водоотведение на новом барабинском кладбище. Вокруг территории выкопали дренажную канаву, которая будет собирать сточные воды.

Напомним, что места захоронения усопших оказались в воде этой весной. Жители города, обсуждая эту тему в социальных сетях, рассказывали, что людей хоронят прямо в воду. Предполагали, что изначально место для захоронений выбрано неудачно — в низине. Могилы после зимы размыло, грунт провалился, как и венки на нем.

К ситуации подключились жители-активисты, общественники, в частности, ораганизация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» во главе с Ростиславом Антоновым, областная прокуратура, Роспотребнадзор, некоммерческая организация по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг «Верум».

Сейчас пользователи соцсетей говорят, что на новом кладбище задействовали тяжелую технику, компании, занимающиеся ритуальными услугами, привели в порядок могилы усопших, проходы между могилами отсыпали шлаком.

Фото из открытых источников

Как вы думаете, потом на новом кладбище не повторится?

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