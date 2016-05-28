Сдуло полмиллиона в Барабинске

Сдуло ветром остановочный павильон на улице Газовиков 26 мая во время ненастья. Благо, что во время падения сооружения на площадке не оказалось пассажиров.

Также не пострадал и транспорт, который обычно потоком мчится по трассе Куйбышев-Барабинск. Павильон, к счастью, не вынесло на проезжую часть.

Этот факт напомнил о том, что остановочные павильоны могут быть опасны, если не предусмотреть их усиленное крепление. Почему данное сооружение непрочно закреплено, не понятно. Ведь денежных средств на его установку потрачено немало.

Напомним, полмиллиона выделили из городского бюджета на установку нового павильона. МБУ «Городская служба благоустройства» отсыпала площадку, установила павильон и дорожные знаки.

Конечно, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обещало компенсировать расходы, но все-таки власть Барабинска с размахом профинансировала, как теперь видим, некачественную установку павильона. Ведь сама конструкция стоит не более 70 тысяч рублей.

В этот раз после аварийной ситуации сооружение быстро поставили на место. Видимо, оно, падая, не деформировалась. Будем надеяться, что в этот раз его укрепили надежнее, чем в прошлый раз.

Жители улицы Газовиков не хотели бы вновь остаться без остановочного павильона, установку которого добивались очень долго. Сначала на их просьбу сделать остановку на Газовиках никто не откликался. Чтобы попасть в город, барабинцам нужно было идти около двух километров до ближайшей остановки.

Первый, кто взялся за решение проблемы, был депутат горсовета Константин Терещенко. На встречу с инициативными жителями он пригласил председателя общественного совета Минтранса Алексея Носова.

По итогам встречи, были подготовлены документы для министерства, где излагалась проблема. Но вопрос все равно долго не решался. Местные администрации продолжительное время указывали друг на друга. Когда редакция газеты «Аспект» пыталась выяснить сроки появления павильона, отвечали, что нет денег или мешают погодные условия.

И опять инициатива об его установки уже в категоричной форме возникла от Минтранса. Также была обещана финансовая поддержка. И лед тронулся. Весной этого года на улице Газовиков появился новый остановочный павильон. Пока только с одной стороны трассы.

Возможно, не только у простых жителей Барабинска возникнет вопрос после случившейся аварийной ситуации, как удалось соорудить такую конструкцию, которая не выдерживает сильных порывов ветра.

Или может быть кто-то знает ответы, почему упал новый остановочный павильон? Почему проваливается и постоянно затапливается новая привокзальная площадь? Почему превратилась в хлам дорога около вокзала? Почему новые отремонтированные крыши слетают со зданий в Барабинске при первых порывах штормового ветра?

Как вы считаете, какие дополнительные укрепляющие конструкции к остановочным павильонам следует применять в таких случаях?

Еще по теме:

Сделали остановку на газовиках в Барабинске

Остановите на Газовиках для барабинцев