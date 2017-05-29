Сегодня озеленяли площадь в Барабинске. Фото

Цветочной рассадой сегодня украшали центральную площадь Барабинска. Летом зацветут яркие и нежные петунии, алиссум, а также цинерария.

На площади собралось много народу. Несмотря на сильный пронизывающий ветер, барабинцы с энтузиазмом носили ящики с рассадой, пересаживали цветы в грунт, улыбались, шутили, фотографировались.

Такая гражданская акция «Наполним площадь стилем» прошла сегодня утром. В ней участвовали 14 организаций. В том числе, филиал МФЦ, «Газпром трансгаз Томск», кемпинг «На Посту», Банк ВТБ 24, Центр культуры и досуга, «Физкультура и спорт», краеведческий музей, ООО «Комфорт».

На площадь пришли и сотрудники заказника «Кирзинский», отдела архивной службы администрации района, городской администрации, совет женщин города и Городская служба благоустройства. А инициатива цветочного оформления принадлежит ТОСу «Западный».

Напомним, что выращивание цветов на улицах и площадях города — обязанность МБУ «Городская служба благоустройства». В этом году сотрудники учреждения стали участниками гражданской акции на площади. Озеленение центральной площади утверждено и как наказ избирателей депутату горсовета по округу №7 Лилии Раздобаровой. Она — один из организаторов акции. А исполнить депутатский наказ ей помогли общественники, городские службы, организации, предпртиниматели.

В рамках акции было высажено порядка 15 000 корней на 1000 квадратных метрах прибордюрной территории. Сегодня украсили и территорию МФЦ, а также центра ДОД.



Какой бы вы хотели видеть центральную площадь?

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