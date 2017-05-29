Сегодня озеленяли площадь в Барабинске. Фото

Цветочной рассадой сегодня украшали центральную площадь Барабинска. Летом зацветут яркие и нежные петунии, алиссум, а также цинерария.
На площади собралось много народу. Несмотря на сильный пронизывающий ветер, барабинцы с энтузиазмом носили ящики с рассадой, пересаживали цветы в грунт, улыбались, шутили, фотографировались.
Такая гражданская акция «Наполним площадь стилем» прошла сегодня утром. В ней участвовали 14 организаций. В том числе, филиал МФЦ, «Газпром трансгаз Томск», кемпинг «На Посту», Банк ВТБ 24, Центр культуры и досуга, «Физкультура и спорт», краеведческий музей, ООО «Комфорт».
На площадь пришли и сотрудники заказника «Кирзинский», отдела архивной службы администрации района, городской администрации, совет женщин города и Городская служба благоустройства. А инициатива цветочного оформления принадлежит ТОСу «Западный».
Напомним, что выращивание цветов на улицах и площадях города — обязанность МБУ «Городская служба благоустройства». В этом году сотрудники учреждения стали участниками гражданской акции на площади. Озеленение центральной площади утверждено и как наказ избирателей депутату горсовета по округу №7 Лилии Раздобаровой. Она — один из организаторов акции. А исполнить депутатский наказ ей помогли общественники, городские службы, организации, предпртиниматели.
В рамках акции было высажено порядка 15 000 корней на 1000 квадратных метрах прибордюрной территории. Сегодня украсили и территорию МФЦ, а также центра ДОД.
Какой бы вы хотели видеть центральную площадь?
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2 Comments
Автор статьи не указал роль депутата Совета депутатов города Барабинска Л.В.Раздобаровой. Это ее округ. И корреспондент газеты был об этом информирован. Думаю, это сделано намеренно. «Аспект» освещает деятельность только одного депутата — К.Е.Терещенко. Много вопросов возникает в связи с этим. Но ответ один. В этом СМИ пишут только негатив в отношении администрации города, Совета депутатов города (за искл.). Позитив НИКОГДА! Я уверена, если бы А.Хлюкина знала, кто стоит за этой акцией заранее, то не пришла бы делать репортаж. И тем не менее, она не сочла нужным подчеркнуть роль в организации гражданской акции ни Совета женщин города Барабинска, ни депутата на округе. Поэтому и работать с вашим СМИ нет желания: вы не объективны.
Есть люди, которые всегда недовольны текстом, если в нем рассказано именно о событии, но не приводится список тех, кому надо объявить благодарность за его организацию. Хотя для читателей важнее не фамилии организаторов, а освещение самого события. Надо сказать, что для репортажа с важной для города акции корреспондент приглашен не был, пришел по собственной инициативе. Со стороны высокопоставленного чиновника городской администрации делать предположения относительно избирательности журналиста в освещении деятельности депутатов некорректно.
По вашей просьбе фамилия одного из организаторов акции, депутата горсовета, в текст добавлена.