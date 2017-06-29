Съел абрамовскую рощу шелкопряд

…Треск стоит в абрамовском березовом лесу. Солнечный день, а шум, как от крупных капель дождя. Это гусеницы шелкопряда пожирают листья.

Жители Куйбышевского района обеспокоены нашествием гусениц непарного шелкопряда. Листожеры объели листья на березах в абрамовской роще, что между школой-интернатом и селом. Деревья буквально облысели.

Это любимое место отдыха горожан многих поколений. Люди говорят: то, что не успел сделать человек, завершили гусеницы. Речь идет о массовом строительстве индивидуальных жилых домов, которые наступают на рощу.

Шокированные голым в разгаре лета лесом, пассажиры автобуса обсуждают версии намеренного завоза шелкопряда. Например, чтобы лес погиб, и его можно было пилить и продавать на дрова. Или чтобы лес погиб, его выпилить, и строить жилье на продажу…

Пишут об этом и в редакцию.

Светлана,

пользователь сайта «Восемь плюс один»:

Очень удивлена тем, что происходит. На въезде в Абрамово, с левой стороны, где идет полным ходом стройка в лесной зоне, вдруг неожиданно за одну ночь все (!!!) деревья пожелтели и облетели. Стоят голые, как зимой. Смотришь в лес и страшно становится — ни одного листочка. Так вот вопрос. Это такая природная аномалия (только в этом кусочке леса) или намеренное уничтожение леса для дальнейшего строительства?

Эта версия была бы обоснованной, если бы лес оголился только на этом участке. Но вовсю пожирает гусеница лес и за селом — там, где «безлошадные» куйбышевцы ежегодно собирают грибы. В Абрамовском сельском совете об этой проблеме знают. Говорят, что обращались в местное лесничество.

Лидия Парёнкина,

и. о. главы Абрамовского сельсовета:

Сами мы шелкопряда не переловим. В отдел лесных отношений обращались. Они сказали, что это временное явление, ничего страшного, лес восстановится. Оснований к применению средств химзащиты не нашли.

В лесничестве редакции ответили, что это компетенция лесопатологов, и посоветовали обратиться в новосибирский Центр защиты леса.

Владимир Малина,

заместитель начальника отдела лесных отношений по Куйбышевскому лесничеству:

Мы отношения к этому не имеет. Лесопатологи к нам приезжают, обследуют, ведут мониторинг. Последний визит был в середине июня. Ездили в Абрамовскую рощу, Октябрьскую, Булатовскую.

В Центре защиты леса подтвердили, что в курсе проблемы. В Булатово уже несколько лет наблюдается большой очаг поражения. Специалисты пояснили, что сейчас идет активная фаза вредительства — объедание. В июле она закончится, и вредитель «уйдет», превратившись в бабочку.

Осенью по размерам новой яйцекладки будет дан прогноз ожиданий на следующий год, определена площадь будущего повреждения. Что касается мер борьбы, то этим заведует Департамент лесного хозяйства. Как выяснилось, для Департамента это тоже не новость, но решение проблемы зависит от наличия финансовых средств.

Алексей Иванов,

начальник отдела организации охраны, защиты лесов и лесовосстановления Департамента лесного хозяйства:

На этот год у нас больших очагов не прогнозировалось, поэтому средств на проведение таких работ нет. В данный момент идет определение очагов и площади распространения. Если будет неблагоприятный прогноз, то будем принимать решение и выходить на Рослесхоз по выделению средств на борьбу с вредителем.

Сегодня, кроме куйбышевских лесов, от непарного шелкопряда страдают леса в Татарске, Чанах, Барабинке. Пока больших опасений нет. В течение 2-3 лет осина и береза способны к восстановлению, утверждают специалисты. До осени деревья успевают возобновить листву. Но если с вредителем не бороться более трех лет, то возникает угроза гибели леса.

Кроме того, это еще и опасность для огородов». Непарный шелкопряд — полифаг, повреждает до 300 видов растений. В том числе садовых – яблоню, сливу, грушу, капусту, иргу…

Самка шелкопряда откладывает от 600 до 1000 яиц. А из-за теплой зимы и умения мастерски прятать яйцекладки от человеческих глаз почти все гусеницы вылупляются по весне.

…Жители Абрамово помнят, как в начале 80-х годов шелкопряд поел все листья на участке леса по направлению к «Незабудке». Березы не восстановились. Их потом вырубили на дрова. Эту огромную поляну в лесу так и зовут — вырубки.

Поэтому абрамовцам не стоит ждать милости от природы и чиновников. Да, в масштабах региона абрамовская роща — не такая большая площадь поражения, чтобы бить тревогу. Однако для Куйбышева этот лес имеет огромное значение.

Напомним, два года назад шелкопряд напал на булатовский лес. Жители обращались в СМИ, дали наказ решить вопрос о способах борьбы с непарным шелкопрядом депутату Заксобрания области шестого созыва Ашоту Рафаеляну. Спасение булатовских лесов от азиатского вредителя было внесено в план мероприятий по реализации наказов избирателей Новосибирской области.

Работа велась совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. Осенью 2015-го и весной 2016-го специалисты обследовали лес, проверяли яйцекладку и наличие гусениц. Средства химзащиты применять не пришлось. Вредитель исчез сам. Вероятно, не пережил зиму. Это подтвердили в селе.

Наталья Чегодаева,

глава Булатовской сельской администрации Куйбышевского района:

Те два участка леса, которые в 2015-м были уничтожены гусеницей, восстановились уже в августе, вновь появилась листва. Шелкопряд не пережил там низкие зимние температуры. Нам уже планировали выделение денег на химзащиту по депутатскому наказу, но они не потребовались. Зато нынче вредитель уничтожает другие участки леса не территории нашего сельсовета — в районе Новокаменево.

Гибель абрамовской рощи смогут посчитать большой площадью распространения вредителя?

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