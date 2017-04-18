Семинар по партнёрству и трудовому законодательству состоится в Куйбышеве

Семинар по развитию социального партнерства и общественного контроля в сфере труда пройдет в Куйбышевском районе. Он состоится 20-21 апреля в Доме молодежи Куйбышевского района по адресу: город Куйбышев, улица Шишкова, 2. По окончании обучения слушателям выдадут сертификаты.

Семинар проводит Федерация профсоюзов Новосибирской области. Он включает бесплатные лекции и юридические консультации для сторон социального партнерства и жителей Куйбышевского района. Всё это — за счет субсидии Правительства Новосибирской области на реализацию программы «Развитие социального партнёрства и общественного контроля в сфере труда в Новосибирской области» и в соответствии с Региональным соглашением (п.6.14).

Приглашают руководителей предприятий, специалистов по кадрам, представителей трудового коллектива, профсоюзной организации, специалистов по охране труда.

Программа семинара «Развитие социального партнерства и общественного контроля в сфере труда в Новосибирской области»

20 апреля

10-00 – 10-20 — открытие семинара. И.о. главы Куйбышевского района (по согласованию), заместитель председателя ФП НСО – Москвин Василий Григорьевич.

10-20 – 12-00 — история социального партнерства в России. Многоуровневая система социального партнерства.

Основные вопросы социального партнерства. Пути и меры по повышению эффективности социального партнерства в Новосибирской области. Взаимодействие органов исполнительной власти с профсоюзами и работодателями. Москвин Василий Григорьевич – заместитель председателя ФП НСО.

12-00 – 13-00 — социальное партнерство в организации. Стороны, роль, механизмы реализации. Коллективные переговоры. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. Структура и содержание коллективного договора. Москвин Евгений Васильевич – главный специалист управления социально – трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда ФП НСО.

13-00 – 13-30 — обед.

13-30 – 16-00 — практический тренинг по процедуре заключения коллективных договоров с целью развития принципов социального партнерства, умений вести активные переговорные кампании. Мазурова Валентина Петровна – внештатный преподаватель регионального учебного центра профсоюзов. Москвин Василий Григорьевич – заместитель председателя ФП НСО.

10-00 – 16-00 — бесплатные юридические консультации по вопросам трудового законодательства. Шационок Игорь Викторович – заместитель начальника управления социально – трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда – главный технический инспектор труда ФП НСО, Фейфоров Вячеслав Валерьевич – главный правовой инспектор труда ФП НСО, Москвин Евгений Васильевич – главный специалист управления социально – трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда ФП НСО.

16-30 – 19-00 — «горячая» телефонная линия для жителей района по вопросам трудового законодательства, охраны труда, социального партнерства и коллективно – договорного регулирования. Москвин Василий Григорьевич – заместитель председателя ФП НСО, Шационок Игорь Викторович – заместитель начальника управления социально – трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда – главный технический инспектор труда ФП НСО, Фейфоров Вячеслав Валерьевич – главный правовой инспектор труда ФП НСО.

21 апреля

10-00 – 12-30 -актуальные вопросы организации работы по охране труда на уровне организации или предприятия. Шационок Игорь Викторович – заместитель начальника управления социально – трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда – главный технический инспектор труда ФП НСО.

12-30 – 13-00 — обед.

13-00 – 15-00 — трудовое законодательство Российской Федерации. Защита трудовых прав работников. Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права в сфере труда. Роль профсоюзов в защите трудовых прав работников. Фейфоров Вячеслав Валерьевич – главный правовой инспектор труда ФП НСО.

15-00 – 16-00 — подведение итогов семинара. Закрытие семинара.