Сгорел автомобиль в Куйбышеве
Янв03

Темы


Ещё по теме


Сгорел автомобиль в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 3 января 2017 в 15:05
Рубрика: Происшествия | Просмотров: 674 | Комментариев нет

В ночь на 31 декабря, в 02:09, в г. Куйбышеве у дома 29 квартала 1 произошел пожар в автомобиле ВАЗ — 2110. В результате транспортное средство было уничтожено огнем. В 02:17 пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 2 автоцистерны и 9 человек личного состава, сообщает сайт МЧС по Новосибирской области.

По неофициальной информации, на пожаре погиб молодой мужчина.

Что могло послужить причиной возгорания?

Еще по теме:

Угоняют автомобили и обманывают пенсионеров

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ