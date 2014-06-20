Сгорел автомобиль в Куйбышеве

В ночь на 31 декабря, в 02:09, в г. Куйбышеве у дома 29 квартала 1 произошел пожар в автомобиле ВАЗ — 2110. В результате транспортное средство было уничтожено огнем. В 02:17 пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 2 автоцистерны и 9 человек личного состава, сообщает сайт МЧС по Новосибирской области.

По неофициальной информации, на пожаре погиб молодой мужчина.

Что могло послужить причиной возгорания?

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