Сгорел дом женщины с детьми в Барабинске

У женщины с двумя детьми сгорел дом в Барабинске. Римма Токарева проживает на Стрельникова, 14. По причине замыкания электропроводки на веранде случился пожар.

Сгорела веранда, крыша дома, домашние вещи. Закоптились комнаты. У Риммы Викторовны двое сыновей. Старшему 18 лет, младшему — 9. Пока они ютятся у соседей.

Погорельцы обратились в городскую администрацию, где им пообещали единовременную помощь 10 тысяч рублей. Средств пока нет. Уточнили, что как появятся, сразу выплатят.

Дом Риммы признали не подлежащим восстановлению. Благодаря помощи сослуживцев жительница его восстанавливает.

Желающие оказать помощь могут предоставить женщине стройматериалы, одежду, посуду, мебель, бытовую технику, деньги. Скоро нужно собирать в школу сыновей. А это портфель, тетради, другая канцелярия. Номер карты сбербанка 4276 8801 5614 8383. Адрес: Стрельникова, 14/ 1



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