Сгорела Красная казарма в Куйбышеве

Пострадало от пожара здание Красной казармы в Куйбышеве. Это двухэтажное кирпичное здание на улице Энгельса, построенное в 19 веке. Здесь в разное время размещались городская управа, полковая школа, казарма, военный лазарет, детская больница.

Несколько лет назад задумали сделать Красную казарму жилым домом, обеспечиы квартирами медработников. Организовали жилищно-строительный кооператив «Форт». Началась реконструкция здания под жилье. Но не закончилась. Люди, ставшие членами ЖСК, потеряли вложенные деньги и не получили квартиры.

Пожар начался ночью 15 мая, в 4 часа. Об этом на пульт охраны сообщил неизвестный. Огнем повреждена металлическая, по деревянной обрешетке, кровля. Произошло частичное обрушение потолочного и межэтажного деревянных перекрытий. Ущерб от пожара составляет не один миллион рублей. Несколько часов тушили горящее здание 13 спасателей и четыре пожарных машины. По прибытии пожарных расчетов выяснилось: огнем охвачен весь второй этаж неэксплуатируемого здания.

Красная казарма стал приютом лиц без определенного места жительства. Возможно, они и спровоцировали возгорание. Это предстоит выяснить следствию. Пострадавших от огня людей не было. Основной версией пока остается неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Стоит ли теперь членам ЖСК «Форт» надеяться на возврат вложенных денег?

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