Сгорела крыша дома в Куйбышеве

15 января в 12.00 в Куйбышеве на улице 1-й Красноармейской произошел пожар в частном доме на 2-х хозяев. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади дома. В одной из квартир на кухне закопчены стены и есть прогар в потолочном перекрытии около трубы.

В 12.23 пожар ликвидирован. На тушение привлекались 2 автоцистерны и 8 человек личного состава, сообщает официальный сайт МЧС по Новосибирской области.

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