Сгорела крыша дома в Куйбышеве
Янв16

Темы


Ещё по теме


Сгорела крыша дома в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 16 января 2017 в 11:21
Рубрика: Происшествия | Просмотров: 357 | Комментариев нет

15 января в 12.00 в Куйбышеве на улице 1-й Красноармейской произошел пожар в частном доме на 2-х хозяев. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади дома. В одной из квартир на кухне закопчены стены и есть прогар в потолочном перекрытии около трубы.

В 12.23 пожар ликвидирован. На тушение привлекались 2 автоцистерны и 8 человек личного состава, сообщает официальный сайт МЧС по Новосибирской области.

Оставляете ли вы без присмотра растопленную печь?

Еще по теме:

Сгорели крыша и потолок в Куйбышеве

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ